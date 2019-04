Milan sempre più brasiliano: incontro con gli agenti di Malcom

Leonardo ha ospitato a Casa Milan uno dei rappresentanti del giocatore del Barcellona: il suo arrivo dipenderà dalla qualificazione in Champions League.

24/04/2019

In attesa di scoprire quale sarà il piazzamento alla fine di questo campionato, il Milan incomincia già a progettare il prossimo calciomercato e l'intenzione della dirigenza rossonera sembra essere quella di continuare a puntare sui talenti brasiliani come Malcom.

Il Milan ha messo nel mirino Malcom del Barcellona

L'arrivo di Paquetá ha convinto allenatore e tifoseria nei pochi mesi passati a Milano, motivo per cui la società sta pensando ad altri giovani talenti verdeoro: oltre a Everton del Gremio, è stato fatto il primo passo anche per il giocatore del Barcellona.

Secondo la Gazzetta dello Sport, a Casa Milan c'è stato un incontro fra Leonardo e Leo Cornacini dell'agenzia Elenko Sports che fra i suoi assistiti ha proprio Malcom. Il classe '97 ha trovato poco spazio al Barcellona che lo strappò alla Roma nello scorso calciomercato estivo, per questo potrebbe cambiare aria.

Tutto però sembra essere legato alla qualificazione in Champions League: Malcom spererebbe di restare in blaugrana ma in caso di partenza vorrebbe almeno avere la sicurezza di giocare la competizione europea più importante.

La speranza del Milan quindi è quella di arrivare quarto in modo da imbastire una trattativa col Barcellona, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto come successo con Rafinha all'Inter l'anno scorso per via delle limitazioni sul mercato del club rossonero. Che però ha messo nel mirino Malcom per l'anno prossimo.