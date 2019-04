Cento milioni la clausola rescissoria del centrocampista dello Sporting Lisbona arrivato dalla Sampdoria per 9,5 milioni. Lo vogliono sia il Manchester City che lo United.

C'è anche l'ombra del calciomercato sull'attesissimo derby che andrà in scena stasera all'Old Trafford fra Manchester United e Manchester City, valido come recupero della 31esima giornata della Premier League. Un match dalle mille sfaccettature, che nessuna delle due contendenti può permettersi di perdere. E un punto, va detto, servirebbe poco a entrambe.

La squadra di Solskjaer deve vincere per non compromettere gli straordinari risultati seguiti all'esonero di Mourinho e riprendere il ritmo tenuto in quella strepitosa rincorsa che le aveva permesso di agganciare il quarto posto, successivamente perso nelle ultime 5 partite in cui ha totalizzato solo 6 punti.

I ragazzi di Guardiola, dal canto loro, non possono permettersi passi falsi nella lotta per il titolo con il Liverpool. Al momento sono secondi a due punti da Klopp e dai suoi, ma con una partita in meno: il destino, dunque, è nelle loro mani, ma le distrazioni sono vietate. Come dice Pep, insomma, sarà un derby e come tutti i derby sarà una gara speciale.

Bruno Fernandes ha segnato più gol di Cristiano Ronaldo in stagione

Calciomercato: derby di Manchester per Bruno Fernandes

Ma il derby fra i due colossi della Premier League non sarà soltanto sul campo. Voci di mercato dall'Inghilterra, infatti, riferiscono dell'interesse di entrambi i club per Bruno Fernandes, centrocampista portoghese dello Sporting Lisbona con un passato anche in Serie A. In Italia, anzi, Bruno ci è cresciuto: arrivato 17enne al Novara nel 2012 per 40mila euro dalle giovanili del Boavista, era passato la stagione successiva all'Udinese per 2,5 milioni.

Fu il Novara a portare in Italia Bruno Fernandes 17enne

Clausola da 100 milioni

Tre anni in Friuli con un buon rendimento, anche se non sempre continuo, convincono la Sampdoria che lo prende in prestito nel 2016, lo riscatta l'anno successivo per 6 milioni e contestualmente lo vende, forse un po' a sorpresa, allo Sporting Lisbona per 9,5. Una discreta plusvalenza, per carità, ma le potenzialità fin lì espresse da Bruno Fernandes lasciavano già intravedere un futuro luminoso. Quello che ora ne sta facendo l'oggetto del desiderio del mercato di Manchester United e Manchester City che però si trovano a far fronte con la clausola astronomica che l'allora presidente dei Leoes aveva messo nel contratto del portoghese: 100 milioni di euro.

L'Udinese lo pagò 2,5 milioni

Meglio di Cristiano Ronaldo

Magari la battaglia non sarà combattuta a quelle cifre, ma per portare Bruno Fernandes in Premier League occorrerà comunque allargare i cordoni della borsa, perché quest'anno il centrocampista e ora anche capitano dello Sporting è veramente esploso: 16 gol e 11 assist in campionato, 3+2 in Europa League per un totale complessivo di 48 match giocati, 28 reti segnate e 15 assist forniti ai compagni. Meglio persino di Cristiano Ronaldo, che pure dal 2006-07 è sempre risultato il portoghese più prolifico della stagione, mentre per ora è secondo a quota 26 gol. Una "polizza", insomma, che vale bene un derby.