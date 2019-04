L'esterno marocchino potrebbe lasciare l'Ajax durante la prossima estate. Un anno fa era vicinissimo alla Roma, ora se lo contendono diversi top club europei.

di Franco Borghese - 24/04/2019 10:18 | aggiornato 24/04/2019 10:23

Il più classico caso di sliding doors. Tornando indietro di un anno, si possono fare mille ipotesi su quel che sarebbe potuto essere e non è stato. Già, perché Hakim Ziyech è stato vicinissimo alla Roma durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. Lui aveva accettato l'offerta dei giallorossi, che però non hanno trovato l'accordo con l'Ajax.

A raccontare della trattativa di calciomercato è stato proprio Ziyech (alla TV ufficiale dei lancieri) che però si è detto soddisfatto di esser rimasto. A lui, d'altronde, le cose sono andate bene così: con 19 gol e 20 assist stagionali ha portato l'Ajax a competere per il titolo in Eredivisie (lancieri primi a +3 dal PSV che però ha una gara in meno) e fino alla semifinale di Champions League, da giocare con il Tottenham.

Alla Roma, invece, non è andata altrettanto bene: i giallorossi al suo posto hanno presto Javier Pastore (che non ha reso secondo le aspettative) e si sono imbattuti in una stagione piuttosto deludente. Con Ziyech sarebbe potuta cambiare la storia di questa stagione, così come quella di Di Francesco e, soprattutto, Monchi nella capitale. Nel 2019-20 però Ziyech potrebbe effettivamente giocare in Serie A. Anche se non alla Roma.

Ziyech, obiettivo di calciomercato di Inter e Bayern Monaco

Stando a quanto riportato da France Football l'Inter starebbe preparando l'offerta per Ziyech. Il marocchino, oltre che esterno d'attacco, può giocare anche come interno di centrocampo e darebbe a Spalletti diverse alternative tattiche. Per prenderlo servono almeno 60 milioni di euro (un anno fa la trattativa fra Roma e Ajax è saltata perché i giallorossi offrivano 30 e gli olandesi volevano 40).

Anche il Corriere dello Sport scrive dell'interessamento dell'Inter per il marocchino, precisando però che la priorità per i nerazzurri resta Nicolas Pépé del Lille, che in questa edizione della Ligue 1 ha totalizzato 19 gol e 11 assist. Questo anche perché il Bayern Monaco appare nettamente favorito nella trattativa di calciomercato per Ziyech. I bavaresi, che devono trovare un sostituto di Arjen Robben (è in scadenza di contratto), nelle ultime settimane hanno virato con decisione sul marocchino e si sono convinti a chiudere ora che Callum Hudson-Odoi, considerato dai tedeschi la prima alternativa all'esterno dell'Ajax, si è rotto il tendine d'Achille. L'Inter vuole però inserirsi nella trattativa, Marotta ne sta discutendo con la propria squadra di mercato. Anche perché non prendere Ziyech può portare al più classico caso di sliding doors. Come un anno fa.