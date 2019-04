Quattordici anni fa lo splendido gol contro il Newcastle

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 04:48

Il 24 aprile del 2005 Wayne Rooney, non ancora ventenne e alla sua prima stagione al Manchester United, segnò il gol del momentaneo pareggio contro il Newcastle (la partita fu decisa al 75’ dalla rete di Brown), con questo pazzesco tiro al volo da fuori area.

E pensare che prima di quel tiro la sua partita era stata poco più che mediocre. Wayne Rooney terminò quella stagione con i Red Devils con 43 presenze e 17 gol.

Non male come biglietto da visita, ma per il Manchester United non fu un’annata particolarmente felice: terzo in campionato, perse ai rigori la finale di FA Cup contro l’Arsenal e uscì agli ottavi di Champions contro il Milan di Ancelotti.