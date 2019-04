L'ex campionessa di Raw non si è più vista da WrestleMania 35 e ha spiegato i suoi piani futuri.

di Marco Ercole - 23/04/2019 12:55 | aggiornato 23/04/2019 13:00

Se ne era parlato negli ultimi mesi, i rumors avevano iniziato a farsi sempre più insistenti. Da parte sua però, di Ronda Rousey, non erano mai arrivate delle conferme riguardo un suo possibile arrivederci alla WWE. Anche Stephanie McMahon, a margine di WrestleMania 35, aveva glissato l'argomento con una battuta, rispedendo la domanda alla combattente. Adesso, però, è arrivato il momento di affrontare il discorso in modo ufficiale, perché attraverso il suo canale Youtube è stata la stessa ex campionessa di Raw a parlarne.

Il main event di WrestleMania 35 in cui ha perso la cintura (il primo della storia interamente al femminile), infatti, sarà molto probabilmente il suo ultimo match in WWE, almeno per i prossimi mesi.

WWE WWE, l'ex campionessa di Raw, Ronda Rousey

Questo almeno è quanto si evince dalle parole di Ronda Rousey, intenzionata a prendersi quantomeno una pausa dalle competizioni agonistiche, wrestling compreso. A 32 anni per l'ex campionessa UFC è arrivato il momento di pensare a mettere su famiglia con suo marito, Travis Browne:

Per quanto riguarda il mio futuro in WWE, prima vogliamo pensare ad avere un bambino. E non so cosa possa significare. Quando diventerò madre potrei guardarlo e dire: "Fanculo tutto". Ora non mi preoccuperò di nient'altro a parte questo bambino e non mi vedrete più.

Subito dopo questa dichiarazione, Browne ha corretto immediatamente il tiro della moglie:

La rivedrete ancora.

Ronda Rousey si ferma, il suo "arrivederci" alla WWE

Poi ha ripreso parola Ronda Rousey, spiegando cosa abbia significato per lei la WWE, un'esperienza che inizialmente aveva programmato potesse durare solo qualche mese:

Poi però è stata come una sorta di palla di neve e non è più stata una "piccola deviazione" nella mia vita. Mi ci sono dedicata per un anno intero e me ne sono innamorata.

The Baddest Woman on the Planet, insomma, non esclude un ritorno nella compagnia di Vince McMahon nel momento in cui avrà portato a termine la gravidanza, realizzando il suo sogno di diventare madre:

Potrei essere anche come mia madre, che continuava ad allenarsi all'ottavo mese di gravidanza e poi vinse gli US Open sei settimane dopo il parto. Una cosa incredibile. Non credo che raggiungerò il suo livello, ma non si può mai sapere. Le cose stanno così: non intendo fare promesse riguardo il futuro, perché non so come mi sentirò in futuro.

La WWE le ha dato carta bianca e la aspetta a braccia aperte. Anche (e soprattutto) grazie a lei lo scorso 7 aprile ha potuto scrivere la storia del wrestling e di WrestleMania, con il primo main event femminile di sempre, insieme a Becky Lynch e Charlotte Flair.