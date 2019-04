Triple H spiega le modalità con le quali sarà definito il prossimo avversario per l'Universal Championship.

23/04/2019

Nuova puntata con le WWE News e gli Highlights dedicati a Raw. Dopo che il Superstar Shake-Up ha rimescolato i due roster principali rosso e blu, siamo collegati con la Wells Fargo Arena di Des Moines, nell'Iowa, per seguire ciò che accadrà nello show che vede Seth Rollins come campione principale.

Messa alle spalle definitivamente l'esperienza all'interno del The Shield, con l'ultimo match andato in scena nello speciale di ieri, l'Universal Champion è pronto per conoscere chi sarà il suo prossimo avversario.

Stesso discorso vale per Becky Lynch, anche se lei ha già una contendente principale, Lacey Evans. L'ex NXT ha battuto Natalya la scorsa settimana e adesso non deve far altro che aspettare di sapere quando potrà incassare la sua chance titolata.

WWE Raw, News e Highlights del 22 aprile 2019

Le WWE News ovviamente non sono finite, perché c'è ancora da scoprire cosa si nasconda dietro quei messaggi enigmatici proposti continuamente da dopo WrestleMania 35, così come restano dei conti in sospeso tra The Miz e Shane McMahon.

Questo e molto altro troverete nel nostro consueto racconto, qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, con WWE News e Highlights dello show rosso.

Triple H spiega come sarà scelto l'avversario di Seth Rollins

Si parte con Triple H sul ring, che viene raggiunto da Seth Rollins. The Game fa le sue congratulazioni all'Universal Champion e poi gli dice che stasera ci saranno due Triple Threat Match, da cui saranno eletti i due che si affronteranno nel main event della serata per avere una chance titolata a Money in the Bank. I due vengono raggiunti gradualmente da Samoa Joe, Rey Mysterio, Drew McIntyre, The Miz, Baron Corbin e AJ Styles: sono i 6 che si incontreranno stasera.

Samoa Joe vs Rey Mysterio vs AJ Styles

Tre atleti che fino a due settimane fa facevano parte del roster di SmackDown si affrontano per avere una chance titolata per l'Universal Championship di Seth Rollins. Match spettacolare, che viene vinto da The Phenomenal dopo una Styles Clash su Rey Mysterio, che fa atterrare sopra Samoa Joe, schienandolo subito dopo.

Naomi vs Billie Kay (con Peyton Royce)

Vittoria lampo di Naomi nonostante l'inferiorità numerica. Per lei è il secondo successo consecutivo dal momento del suo approdo nel roster rosso la scorsa settimana nell'ambito del Superstar Shake-Up.

La misteriosa creatura non si rivela ancora

Ancora un video enigmatico che non ci rivela niente riguardo il lottatore misterioso in arrivo...

The Miz vs Baron Corbin vs Drew McIntyre

The A-Lister, The Scottish Psychopath e The Lone Wolf insieme sul ring per essere nel main event di Raw che determinerà il prossimo avversario per il titolo di Seth Rollins. A sorpresa si aggiudica la vittoria Baron Corbin, dopo una Claymore di Drew McIntyre su The Miz.

Sami Zayn è stanco del WWE Universe

Sami Zayn era felice di viaggiare per il mondo, ma l'ambiente tossico della WWE ha inasprito il suo umore.

Cedric Alexander vs Cesaro

La nuova superstar di Raw Cesaro risponde alla open challenge di Cedric Alexander.

Zack Ryder e Curt Hawkins commentano i Viking Raiders

I Raw Tag Team Champions pesano la nuova minaccia al loro regno.

The Viking Raiders vs The Lucha House Party

Erik eIvar distruggono il divertimento del Lucha House Party prima ancora che il match cominci.

Scambio verbale tra Becky Lynch e Lacey Evans

The Man e The Lady della WWE si affrontano in uno scontro verbale a quattro settimane dal loro Raw Women’s Title match a WWE Money in the Bank.

Robert Roode vs Ricochet

Ricochet affronta in un match molto competitivo The Glorious One, che si presenta con un nuovo nome e una nuova attitude.