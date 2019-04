View this post on Instagram

@showtimepettis jamás voy a dejar que estés adelante mío, ven a recibir una paliza de un verdadero welter, no vas a tener suerte de esta ves 🔥 @showtimepettis , there’s no way I’m going to allow you be ahead of me, come get this beating, you won’t get lucky like last time. 🔥 @showtimepettis, não há como eu permitir que você esteja na minha frente, venha lutar com um verdadeiro welter, vai Levar uma surra, você não terá sorte como da última vez 🔥 #UFC238 #argentinogenteboa #teamponzinibbio #manodura #ufc #happyeaster #ufc238