Raheem Sterling si è messo in prima linea nella battaglia al razzismo nel calcio e non solo. L'attaccante dell'Inghilterra e del Manchester City è convinto che gli sforzi fatti fino a questo momento nel mondo dello sport non siano sufficienti e chiede di incrementare le misure per prevenire questo fenomeno, che soprattutto nell'ultimo periodo si sta verificando ancora più del solito e in modo sempre più preoccupante.

Lui vuole combatterlo con tutte le sue forze, per questo chiede un giro di vite per punire tutti i tifosi che si macchiano di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori. Non è certo la prima volta che affronta l'argomento, in questa occasione però Sterling entra ancora di più nello specifico, proponendo delle punizioni concrete per mandare un messaggio forte ai razzisti.

Lo ha fatto in qualità di uno dei numerosi calciatori professionisti e club che hanno firmato un manifesto all'interno del quale sono incluse idee per combattere ogni genere di discriminazione nello sport. In un'intervista rilasciata all'illustre quotidiano britannico, The Times, Sterling ha parlato del dettaglio dell'argomento:

Il problema del razzismo nel calcio è gravissimo, che arriva molto in profondità e che non è nemmeno lontanamente vicino a essere estirpato.

La crociata contro il razzismo di Raheem Sterling

Sterling, la sua proposta anti-razzismo

Sterling ha continuato spiegando che gli episodi di razzismo nel calcio lo hanno fatto sentire "molto arrabbiato" e "fortemente deluso", per questo vorrebbe che ci fosse una maggiore presa di posizione da parte delle istituzioni per punire severamente sia chi si rende protagonista del comportamento discriminatorio, sia chi è a suo giudizio responsabile di riflesso, come il club.

Nel dettaglio, la sua proposta è di sanzionare le società con tre partite da giocare a porte chiuse e ben 9 punti di penalizzazione in classifica:

Può sembrare duro, ma quale tifoso rischierebbe di macchiarsi di comportamenti razzisti se questi poi penalizzeranno la sua squadra rovinando magari la corsa per il titolo?

Nel corso dell'intervista, inoltre, Sterling spiega anche di voler vedere in futuro più persone di colore, asiatiche o di altre minoranze etniche a ricoprire ruoli di responsabilità all'interno dei club e delle istituzioni. La battaglia al razzismo dell'attaccante del Manchester City e dell'Inghilterra continua. E lui è sempre più in prima linea.