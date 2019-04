Fatale per l'ex tecnico del Frosinone il pari interno con un Padova già con un piede e mezzo in Serie C. Al suo posto si valuta il ritorno di Delio Rossi.

di Massimiliano Rincione - 23/04/2019 14:28 | aggiornato 23/04/2019 14:33

Roberto Stellone lascia il Palermo per la seconda volta. Il tecnico ex Frosinone paga con l'esonero il pari interno contro il Padova, arrivato al Renzo Barbera in un match valido per la 34esima giornata di Serie B. La sfida contro gli uomini di Matteo Centurioni ha lasciato in dote altri due punti di distacco dal Brescia, capolista ormai involatasi verso la promozione diretta, e soprattutto da un Lecce corsaro a Perugia. Nuovo allontanamento dunque per Stellone, che dopo l'addio al termine della scorsa stagione - in favore del cavallo di ritorno Bruno Tedino - era tornato nel settembre scorso. L'involuzione tecnico-tattica, i continui infortuni e soprattutto un mercato di riparazione assente hanno giocato contro l'ex centravanti del Torino, che pure era riuscito a non perdere il distacco dalla zona promozione diretta.

Squadra affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Beppe Scurto, in attesa di capire se Delio Rossi accetterà o meno di tornare in sella alla panchina che lo fece idolo di un popolo giusto qualche anno fa: proprio l'ex Lazio e Fiorentina, infatti, fu il tecnico alla guida dell'ultimo Palermo da alte posizioni in classifica, nonché il condottiero capace di guidare i rosa - salvo la breve parentesi Serse Cosmi - fino alla finale di Coppa Italia 2010/2011, persa contro la straripante Inter di Leonardo e Samuel Eto'o. A lui, in caso di assenso, il compito di accompagnare i rosa verso le quattro vittorie di fila che potrebbero significare Serie A aritmetica, considerato come il Lecce abbia ancora un turno da riposo da scontare e, soprattutto, gli scontri diretti a favore nel confronto coi salentini in questa Serie B.

Non è ancora chiaro, però, cosa intenda fare Rossi: negli scorsi mesi, in realtà, l'ex tecnico rosanero ha anche mandato qualche messaggio d'amore alla piazza attraverso le realtà locali, ma appare ovvio come necessiti più di qualche riflessione riguardo ad un possibile accordo. L'incertezza in cui vige la società, alla ricerca degli ultimi 4 milioni utili a chiudere la stagione - 2+2, per la precisione - continua a gettare fumo sul futuro di questo Palermo, con la trattativa per la cessione delle quote azionarie di maggioranza a York Capital che procede a rilento a causa di alcuni intoppi sulla questione debiti-crediti, con l'eventuale rientro da parte di Mepal - società che detiene Alyssa, che detiene a sua volta i diritti del marchio del club - che resta in dubbio paralizzando, di fatto, 20 milioni che dovrebbero arrivare nelle casse dei siciliani. Trattativa, quella col fondo statunitense, che dovrebbe comunque chiudersi salvo sorprese o salti del banco ad oggi difficilmente pronosticabili.

Serie B: Delio Rossi, in foto, potrebbe tornare al Palermo dopo l'addio sancito in seguito alla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, nel 2011.

Come detto, il ritorno di Delio Rossi a Palermo offrirebbe ai tifosi l'opportunità di rivivere vecchi e piacevoli ricordi, assieme a quello che è stato senza se e senza ma il tecnico più amato della storia del club. Il mister romagnolo, in caso di fumata bianca, tornerebbe in Serie B a quasi 4 anni dall'ultima apparizione: nell'occasione, traghettò il Bologna fino alla finale play-off vinta contro il Pescara. L'avventura in Serie A coi felsinei, però, non durò quanto preventivato: a seguito della sconfitta del Dall'Ara contro l'Inter, infatti, Delio Rossi venne esonerato il 28 ottobre 2015. Adesso, dopo un discreto anno e mezzo in Bulgaria, al Levski Sofia, l'ex Samp potrebbe concretamente tornare a sedere sulla panchina che gli ha regalato le ultime gioie in questi anni vissuti un po' troppo in sordina per un tecnico di tale valore.