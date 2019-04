Nelle cinque giornate che restano alla fine i bianconeri affronteranno nell'ordine Inter, Torino, Roma e Atalanta, tutte serie candidate a qualificarsi per l'Europa che conta. Allegri ha già annunciato diversi esperimenti.

La Serie A 2018/2019 sta ormai per essere archiviata: tra poco più di un mese l'edizione numero 117 del massimo campionato italiano si sarà conclusa e sarà già tempo di pensare al calciomercato e un prossimo torneo dove numerose squadre tenteranno di insidiare la Juventus che ormai da 8 stagioni domina un torneo che per quanto riguarda la lotta al titolo quest'anno non è mai stata capace di regalare emozioni agli appassionati.

La matematica ha assegnato lo Scudetto alla Juventus soltanto lo scorso sabato, dopo la vittoria dei bianconeri sulla Fiorentina, ma era noto ormai da tempo che i campioni d'Italia si sarebbero confermati tali anche in questa edizione della Serie A. Che resta comunque aperta e interessante per quanto riguarda gli altri piazzamenti: una lotta per non retrocedere che si è improvvisamente accesa e soprattutto una corsa per qualificarsi alla prossima Champions League più accesa che mai.

Detto che nonostante un'evidente flessione (2 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare) il Napoli sembra certo del secondo posto in classifica, sono due i posti a disposizione per sei squadre ancora virtualmente in corsa: una lotta punto a punto in cui a risultare determinante potrebbe essere proprio la Juventus, chiamata nelle ultime 5 giornate a vedersela con ben 4 pretendenti all'Europa che conta. Una situazione che considerata la recente sconfitta dei bianconeri con la SPAL, le polemiche generate dal turnover bianconero e l'intenzione annunciata da Allegri di fare un po' di esperimenti in quel che resta della stagione potrebbe portare a un finale di campionato a dir poco incandescente.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, archiviato lo Scudetto, ha già annunciato che utilizzerà le gare che restano per fare esperimenti in vista del futuro.

Serie A, Juventus ago della bilancia nella corsa alla Champions

L'attuale situazione di classifica in Serie A, per quel che riguarda le prime posizioni, è la seguente: Juventus già campione d'Italia, Napoli virtualmente secondo a 66 punti, Inter terza a 61, Milan e Atalanta al quarto posto a quota 56 e quindi Roma, Torino e Lazio rispettivamente a 55, 53 e 52 punti. Una corsa che nell'ultima giornata ha perso la Sampdoria clamorosamente sconfitta dal Bologna e che diventerà nelle gare che restano davvero a eliminazione, con i club che inseguono che non potranno permettersi passi falsi.

Juventus 87 Napoli 67 Inter 61 Milan 56 Atalanta 56 Roma 55 Torino 53 Lazio 52

Ben 4 delle 6 squadre in corsa se la vedranno come detto con la Juventus nelle prossime 4 giornate: i bianconeri archivieranno infatti questa Serie A affrontando a Genova la Sampdoria nell'ultima giornata, ma prima se la vedranno nell'ordine con Inter, Torino, Roma e Atalanta. Incroci importanti che potrebbero vedere i campioni d'Italia non scendere necessariamente in campo con quella che viene ritenuta la miglior formazione possibile: su questo punto Allegri è stato chiaro già nel giorno dello Scudetto, annunciando che avrebbe utilizzato l'ultimo mese per compiere alcuni esperimenti in vista del futuro.

Potremmo dunque vedere nelle prossime settimane una Juventus decisamente diversa, pronta a dare spazio ad alcuni giovani di qualità e alle seconde linee che nel corso della stagione hanno faticato senza però trovare tanto spazio: Spinazzola, Kean, Perin e Barzagli - che saluterà il calcio - dovrebbero scendere in campo con continuità in questo finale di stagione, così come altri nomi potrebbero essere utilizzati in nuove posizioni, come Bentancur riproposto in regia o Cancelo ala senza compiti di copertura.

Moise Kean potrebbe vedere il campo spesso da qui a fine campionato: Allegri vorrà testare il classe 2000 in vista della prossima stagione.

34^ giornata: Inter-Juventus

35^ giornata: Juventus-Torino

36^ giornata: Roma-Juventus

37^ giornata: Juventus-Atalanta

Sarà dunque la Juventus l'ago della bilancia di una corsa alla Champions League che per il resto propone ben pochi scontri diretti tra le squadre coinvolte: nella 34esima toccherà a Torino-Milan, alla 35esima sarà la volta di Lazio-Atalanta mentre penultimo e ultimo turno vedranno andare in scena rispettivamente Napoli-Inter e Torino-Lazio. In mezzo a tutto questo i campioni d'Italia, che pur non avendo più niente da chiedere al campionato ne saranno ancora i protagonisti indiretti, determinando nel bene o nel male il percorso di chi sogna l'Europa che conta.