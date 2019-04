Nel prossimo turno di campionato il fiore all'occhiello è la partita a San Siro tra Inter e Juventus. Torino e Milan si affrontano per l'Europa.

di Marco Ercole - 23/04/2019 01:46 | aggiornato 23/04/2019 01:50

Le vacanze pasquali vengono messe alle spalle con il prossimo turno di Serie A. Nella 34esima giornata le squadre del nostro campionato tornano a giocare su tre giorni, da sabato 27 e lunedì 29 aprile.

Si parte con la sfida salvezza delle 15 di sabato tra il Bologna e l'Empoli al Dall'Ara, per poi passare alle 18 con il match allo stadio Olimpico di Roma tra i giallorossi di Ranieri e il Cagliari.

Un'occasione ghiotta per la squadra capitolina, un turno apparentemente favorevole per la corsa verso la Champions League. Alle 20.30 infatti l'Inter ospita la Juventus campione d'Italia a San Siro: i nerazzurri di Spalletti per ovvi motivi avranno motivazioni molto più alte rispetto ai bianconeri, ma il derby d'Italia resta in ogni caso il big match di questa 34esima giornata di Serie A.

Torino e Milan si giocano l'Europa nel prossimo turno di Serie A

Prossimo turno Serie A: la 34esima in TV su Sky e DAZN

Passiamo poi alla domenica con il lunch match delle 12.30 tra Frosinone e Napoli. Alle 15 questa volta solo due partite: il Chievo già retrocesso ospita il Parma, mentre il Genoa va a Ferrara per affrontare la SPAL. Alle 18 una sfida decisiva per l'Europa tra la Sampdoria e la Lazio, stesso discorso alle 20.30 con l'incontro tra Torino e Milan.

Il programma del prossimo turno di Serie A si conclude il lunedì: prima il match tra Atalanta e Udinese alle 19, poi alle 20.30 tocca a Fiorentina e Sassuolo affrontarsi all'Artemio Franchi.

Ricordiamo ancora una volta che le partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming attraverso i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per chi invece non fosse ancora abbonato, c’è sempre la possibilità di provare eventualmente i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: il primo mese è gratuito, a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 34esima giornata: