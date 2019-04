L'attaccante della squadra rossonera appare su Snapchat con una bottiglia di liquore in mano dopo che la sua squadra è stata sconfitta dal Caen penultimo.

di Redazione Fox Sports - 23/04/2019 13:18 | aggiornato 23/04/2019 13:23

Il Nizza perde ma ancora una volta l'attenzione è tutta rivolta verso Allan Saint-Maximin. Il giovane talento francese, che già in passato è stato al centro delle polemiche, ha fatto infuriare i tifosi della sua squadra dopo l'ultimo turno di Ligue 1.

Je me demandais @asaintmaximin, faut être quel genre d'idiot pour s'afficher sur Snapchat, à 5h du mat en boite a Monaco, avec une bouteille d'alcool a la main et après une défaite à domicile contre Caen ? pic.twitter.com/5m756nEwgv — Cédric D. (@badagous) April 21, 2019

La squadra allenata da Vieira è stata sconfitta in casa dal Caen penultimo in classifica fra i fischi dei suoi tifosi, che però il giorno dopo hanno rivolto la loro delusione verso il classe '97 (in campo per tutti i 90 minuti).

Saint-Maximin si è infatti ripreso su Snapchat a poche ore dalla partita di sabato mentre faceva baldoria in discoteca con una bottiglia in mano. Immagine che ha subito fatto infuriare i sostenitori del Nizza, consapevoli che in estate il giovane centravanti potrebbe lasciare la squadra francese. E che forse ha già la testa altrove.