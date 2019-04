Sono accuse infondate fatte da una persona opportunista che fornisce una versione dei fatti non credibile: lo dimostreremo in tribunale.

Il figlio di Bill Walton avrebbe invitato Tennant (che conosceva per aver scritto la prefazione di un suo libro) nella sua stanza d'albergo per poi aggredirla e lasciarla andare solo dopo le sue grida. A questo si sarebbero aggiunti dei commenti sgradevoli fatti quando la cronista era presente a un evento benefico con il coach.

Le ultime settimane per Luke Walton sono state parecchio confuse , partendo dall'addio a Los Angeles fino ad arrivare all'annuncio dell'accordo coi Sacramento Kings per la prossima stagione NBA. Ora l'ex coach dei Lakers è al centro della bufera perché sono arrivate accuse di molestie sessuali nei suoi confronti.

