Dovizioso non condivide la scelta di vita del Dottore: "Ognuno prende le sue decisioni, ma se avessi vinto nove titoli avrei lasciato la MotoGP".

di Luigi Ciamburro - 23/04/2019 18:09 | aggiornato 23/04/2019 18:15

Andrea Dovizioso e Valentino Rossi dopo tre gare del campionato MotoGP si ritrovano appollaiati in testa alla classifica, divisi da soli tre punti, rispettivamente a 54 e 51 punti. Due italiani al comando con obiettivi diversi: il forlivese alla ricerca del suo primo titolo mondiale in classe regina. Il Dottore rincorre il decimo titolo all'età di 40 anni, prima di dire addio al mondo delle corse, pur trovandosi nella condizione oggettiva di festeggiare un podio come un trionfo.

Yamaha ha compiuto un ulteriore step dopo la pausa invernale, che gli permette di essere competitiva in ogni week-end di gara. Ma a breve arriveranno tracciati dove il gap da Honda e Ducati ritornerà ben visibile. Marquez e Dovi restano i grandi favoriti per il titolo 2019 di MotoGP, salvo colpi a sorpresa dagli ingegneri di Iwata o dal reparto di elettronica coordinato da Michele Gadda. Ma la distanza tecnica è troppo ampia per essere colmata in pochi mesi. Si aggiunga la pecca dell'ultima specifica del motore della M1, con velocità di punta inferiori alle rivali, Suzuki compresa.

Dopo la gara di Austin sono passati 30 GP senza vittorie per Valentino Rossi, un vuoto che dieci anni fa sarebbe stato impensabile per il campione di Tavullia. Una scia negativa che poteva essere interrotta sul COTA, ma Alex Rins ci ha messo lo zampino aggiudicandosi un meritato trionfo, frutto di una miglior gestione degli pneumatici. Un altro tassello da aggiungere alla Yamaha del Dottore per poter puntare alla vittoria: il grip al posteriore. Fatto sta che la sua filosofia di gara è necessariamente cambiata rispetto ai tempi d'oro. Senza cambiamenti di mentalità si sarebbe 'autodistrutto' per una scelta di vita che DesmoDovi non avrebbe mai accettato.

L'abbraccio tra Dovizioso e Rossi dopo il GP d'Argentina

Valentino Rossi e la scelta di vita

Sono in molti a chiedersi perché Valentino Rossi continui ad essere nel Motomondiale dopo una carriera leggendaria come la sua. Lui risponde a suon' di podi, dimostrando di avere ancora stoffa da vendere, anche contro piloti più giovani e affamati. Una scelta di vita che Andrea Dovizioso non condivide.

Ha cambiato la sua mentalità - riporta Autosport.com -, è stato costretto a farlo, è stato intelligente. Se avesse continuato ad avvicinarsi alle gare come faceva 10 anni fa si sarebbe distrutto. Si è reso conto che non poteva più affrontare le sconfitte allo stesso modo e si è adattato, ha 40 anni e guarda cosa sta facendo. Negli ultimi due anni e mezzo è riuscito a gestire un ragazzo forte come Vinales.

Il pilota Ducati assicura che non correrà nel Mondiale fino a 40 anni. Non perché le condizioni fisiche e mentali non lo permettino, ma per un modo di intendere la vita diverso da quello del pesarese.