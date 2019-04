Molestie sessuali in Ecuador: via ct della Nazionale femminile

Insieme al ct Pescarolo, sono stati cacciati anche il suo assistente e il medico. Il caso era nato dalle accuse di una giovane giocatrice. La Federazione: "Fatti molto gravi".

di Alberto Casella - 23/04/2019 13:42 | aggiornato 23/04/2019 13:45

Non ci ha messo molto l'Ecuafútbol, la Federazione calcio dell'Ecuador, a intervenire nella vicenda che ha coinvolto l'ormai ex commissario tecnico della Nazionale femminile di calcio Luis Pescarolo e due membri del suo staff.

Tutto era partito pochi giorni fa, giovedì 18 aprile, quando la giovane giocatrice Maria Anthonella Guerrero Fuentes, 19 anni del Tigre di Esmeraldas, ha presentato una denuncia per presunte molestie sessuali contro i tre uomini presso l'ufficio del procuratore di Pichincha.

La Guerrero, una promessa del calcio femminile sudamericano, era stata convocata nella Selezione nazionale per la prima volta nell'aprile del 2018. Secondo quanto messo a verbale, le molestie a suo carico da parte del tecnico sarebbero cominciate nel maggio successivo per protrarsi poi, in modi differenti di volta in volta, fino al marzo scorso, quando Maria Anthonella non riuscendo più a reggere la situazione si sarebbe finalmente decisa a rivolgersi alle autorità.

Non c'è nulla che non si sia già sentito in altre vicende simili, ma non ci si può non stupire e indignare di fronte all'ennesimo caso di una persona che abusa del proprio ruolo e della propria posizione di superiorità gerarchica per approfittare e provare a ottenerne vantaggi. Le rivelazioni della Guerrero parlano prima di ammiccamenti e complimenti, poi di qualche approccio, fino a toccamenti di parti intime durante un viaggio per una trasferta sportiva e ancora alla richiesta esplicita di avere rapporti sessuali o "almeno" di immagini di nudo:

Per paura ho accettato di inviare fotografie perché lui mi disse che se non lo avessi fatto, non avrei più giocato e giocare in Nazionale era un sogno per me e la mia famiglia.

E qui entrano in gioco anche i due collaboratori di Pescarolo, con il preparatore fisico che le consigliava di fare tutto quanto veniva richiesto dal ct, e il medico stesso che aveva provato a baciarla nel corso di una visita. Sulla scorta delle rivelazioni della ragazza la Federazione dell'Ecuador non ha avuto esitazioni e, nonostante il periodo di festività, non ha frapposto indugi e, parlando di fatti molto gravi, ha provveduto a licenziare in tronco il ct e i due collaboratori.