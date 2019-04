Mi auguro sia uno spot per il calcio italiano, vogliamo vedere uno spettacolo. Dobbiamo pensare solo al campo. Con Simone Inzaghi c'è una grande amicizia, faremo di tutto per comportarci bene, entreremo in campo abbracciati

Non solo la volata Champions League. Il Milan ha gli occhi puntati anche sulla Coppa Italia, dov'è arrivato in semifinale contro la Lazio. Domani si giocherà la gara di ritorno dopo lo 0-0 maturato all'andata allo Stadio Olimpico. Alla vigilia della sfida, ha parlato il tecnico rossonero Gennaro Gattuso a Milan TV:

