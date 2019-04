Con il posto in Champions a rischio, Ringhio ha incontrato qualche settimana fa l'agente portoghese: i Magpies lo vogliono per il dopo Benitez.

di Redazione Fox Sports - 23/04/2019 09:31 | aggiornato 23/04/2019 09:36

La vittoria dell'Atalanta in casa del Napoli mette seriamente a rischio il quarto posto del Milan, che è davanti ai nerazzurri per gli scontri diretti ma è in un momento negativo e con un impegno duro in casa del Torino nella prossima giornata. In questa situazione, va valutato anche il futuro di Gattuso.

Gattuso potrebbe andare al Newcastle

Il tecnico rossonero potrebbe rischiare il posto in caso di mancata qualificazione alla Champions League e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per lui si potrebbe aprire una possibilità in Premier League grazie a Jorge Mendes.

Fra Gattuso e il procuratore portoghese ci sarebbe stato un incontro a Milano dopo la sfida persa contro la Juventus. E si sarebbe parlato di un interessamento nei suoi confronti del Newcastle: Rafa Benitez starebbe trattando il rinnovo con i Magpies ma il club inglese starebbe valutando delle alternative.

Ringhio sarebbe il primo della lista ma l'attuale allenatore del Milan spera ancora di rimanere in rossonero per la prossima stagione. Il contatto con Mendes (a cui è legato da un rapporto di stima) sarebbe servito per darsi un'opzione in caso di mancata conferma. Gattuso darà il massimo in queste ultime 5 giornate ma il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra in caso di mancato approdo in Champions League.