Dal 1988 al 2019, sino all'affermazione di Bautista che contribuisce al record di 350 successi di Ducati in SBK. Tanti i piloti artefici, tra i quali Roche, Polen, Fogarty e Bayliss.

23/04/2019

Trecentocinquanta ad Aragon. Appena dopo, trecentocinquantadue. Numeri da record in SBK per Ducati, la Casa che, sin dalla prima edizione, ha investito e vinto nel mondiale delle derivate di serie. Arrivare ad una tale quota non è stato semplice per la Rossa di Borgo Panigale. Negli anni spesi nella categoria, sono stati tanti i cambiamenti di regolamento e gli ostacoli da superare. Per ogni successo, una pagina da raccontare. In qualsiasi vittoria, trofei dal alzare al cielo e critiche da accettare. La storia dei campioni è sempre così.

Di campioni, la Ducati ne ha schierati e ben supportati. Troppi i nomi che hanno contribuito al raggiungimento della trecentocinquantesima vittoria, colta da Alvaro Bautista. Per suggellare questo traguardo, nello stabilimento di Borgo Panigale hanno organizzato una festa, alla quale era presente lo staff del team Aruba e gli uomini importanti dell'azienda. Il ringraziamento nei confronti dei piloti è stato direttamente proporzionale al riconoscimento ricevuto dai tecnici. Perché Ducati è così, si vince e si perde (poco) tutti insieme,

Il tifoso ducatista è un tipo particolare. Sanguigno, appassionato, senza mezze misure. Spesso cinico ed attaccato più alla moto - rossa - che al pilota. In tanti anni, tuttavia, alcuni corridori sono riusciti a far breccia nel popolo Ducati, rimanendo nei cuori dei tifosi, per sempre. Marco Lucchinelli regalò alla Casa il primo successo in SBK nel 1988. Raymond Roche vinse il campionato per la prima volta. Doug Polen impressionò con una doppietta. Carl Fogarty divenne il portavoce di Bologna. Troy Bayliss fece dimenticare The King in un solo sorpasso. Riuscirà Bautista ad inserirsi in questa lista speciale di indimenticabili?

Bautista vuole regalare alla Ducati un nuovo titolo in SBK

Roche il primo campione Ducati in SBK, poi la doppietta di Polen

Marco Lucchinelli aveva vinto la gara di Donington nella stagione d'esordio delle derivate, aprendo - più che una pagina - un vero e proprio capitolo rosso. Quel campionato ed il successivo andarono a Merkel con la Honda, è vero, ma le moto bolognesi si distinguevano già per fascino, colore e sound. Il bicilindrico Ducati tuonava come un ossesso, tanto da essere ribattezzato "pompone", grazie anche alle misure importanti della cubatura portata in pista che emanava dai grossi scarichi una voce baritonale e diversa dalle altre.

Dopo due stagioni, ecco arrivare il primo titolo, da parte di un estroso e forte francese: Raymond Roche. protagonista di anni nel Motomondiale - in 500 - Raymond passa dalla Cagiva due tempi alla 851 quattro tempi, vincendo gare e, nel 1990, il campionato del mondo piloti, con 8 affermazioni totali. Naturalmente, a Bologna è festa grande, perché le Case avversarie ne uscivano battute, in primis proprio Honda.

Nelle due annate successive, Roche provò a difendere il numero 1 conquistato, correndo forte, ma non abbastanza. Sia nel 1991 che nel 1992 Raymond dovette inchinarsi ad un compagno di colori arrivato da Oltreoceano. Doug Polen, texano, centra una doppietta con la Ducati, nel frattempo diventata 888. Nessuno riesce a fermare "Magic Doug", ritenuto dagli addetti ai lavori l'ennesimo marziano spedito dagli USA in Europa, veloce in sella quanto strambo nella vita privata.

Carl Fogarty, il Re degli Anni Novanta

Direttamente dalla corse su strada al paddock ruspante della SBK. Carl Fogarty, inglese, aveva gli occhi spiritati ed uno stile di guida sgraziato ma efficace. Nessuna paura per il ragazzo di Blackburn che, dopo stagioni tra alti e bassi, riesce a vincere nel 1994, dando alla bellissima Ducati 916 il primo di tanti allori. Non contento, Carl si ripete l'anno successivo, diventando The King, il Re, osannato dai tifosi ed inserito come membro del Regno Unito.

Foggy muoveva le masse. Il personaggio era rude e "diversamente educato". In sala stampa Carl emetteva suoni gutturali di ogni tipo, non badando all'apparenza. In pista Fogarty menava come un fabbro, nel vero senso della parola. Tante le vittorie conquistate con sgomitate e contatti, che lo fecero diventare un vero mito in SBK. Il motto No Fear, Foggy is here fece il giro del mondo, insieme alle innmerevoli gare da protagonista.

Dopo un anno in Honda e stagioni non all'altezza del suo blasone, altri due Mondiali. Nel 1998 Carl batte Slight, Corser e Chili in un finale thrilling. Nel 1999, invece, domina in lungo ed in largo, approfittando proprio dell'aiuto fornito da Corser, suo compagno di squadra. Mentre Foggy era una tragedia a livello di ricerca del set up ottimale, l'australiano Troy si dimostrò un vero maestro. Qualche consiglio utile dal pilota di Wollongong portarono nuovamente Fogarty in vetta che, con quattro titoli, divenne davvero il Re delle derivate. Naturalmente, con una Rossa di Borgo Panigale. La bellissima ed invidiata 996.

Quatto mondiali vinti per Carl Fogarty con la Ducati in SBK

Troy Bayliss, il carrozziere più veloce del mondo

Tre Mondiali vinti con altrettante Ducati, tutte diverse: 996, 999 e 1098. Eppure, Bayliss arrivò in SBK per caso e piuttosto tardi. L'infortunio rimediato da Fogarty a Phillip Island nel 2000 mise nei guai il team Infostrada. La squadra, non sapendo effettivamente chi schierare ed al seguito di alcuni flop, convoca un australiano, già campione BSB, al momento impegnato negli Stati Uniti. Era lì di passaggio Troy, su una moto che aveva vinto tanto.

L'esordio di Bayliss con la Rossa fu - però - da dimenticare. Investito due volte a Sugo, Troy aveva sul casco i segni delle gomme lasciati dai rivali. Mezzo miracolato, tornò nel campionato AMA. A Donington il team Ducati schierò Luca Cadaolora, con risultati pessimi. L'ex iridato 250 proprio non trovò il feeling adatto con il bicilindrico e mal digerì il telaio di tubi in acciaio. Con due gare anonime, il modenese lasciò la 996 nelle mani del prossimo, ancora da scegliere.

Perché, quindi, non riportare Bayliss? A Monza c'erano 100000 persone e, dal primo all'ultimo, ogni presente in autodromo ricorda il sorpasso quadruplo di Troy nella staccata in fondo al rettilineo. Una manovra mai vista in SBK, la prima di tante altre che hanno messo insieme i campionati centrati nel 2001, nel 2006 e nel 2008. Tutti su Ducati, tutti con il suo stile da ginnasta, impegnato a far voltare la moto come un attrezzo. La semplicità di Bayliss e la sua naturalezza conquistarono i fans, rinominati i "figli di Troy". Non male per un ragazzo che, sino a pochi anni prima, si guadagnava da vivere lavorando in una carrozzeria di Taree.

Terzo titolo per Bayliss con la Ducati in SBK

Alvaro Bautista, il rookie che apre la Nuova Era a quattro cilindri

Al momento, non si vede nome che possa batterlo. Bautista è un rookie in SBK e sta riscrivendo i record del campionato. La nuova Panigale V4 R taglia i ponti con il passato: non più bicilindrica, la Rossa è ora a quattro, ricalcando la filosofia - vincente - di quella Desmosedici in MotoGP. Chi poteva sfruttare meglio dello spagnolo l'arma totale bolognese? Su undici corse "Bau Bau" ne ha vinte altrettante. Senza mai accusare la fatica.

Johnny Rea - che aveva spodestato Fogarty nell'albo d'oro con relativi primati - non sa più che pesci pigliare. Il Cannibale e la sua Kawasaki non riescono ad arginare lo strapotere della Ducati numero 19, imprendibile in ogni condizione. Bautista ha sempre tagliato il traguardo in testa, con vantaggi imbarazzanti. La Panigale V4 R è stata castrata di 250 giri motore, ma i risultati non sono cambiati: vittorie ad Aragon sino alla numero 350 e due successi olandesi che portano il picco a 350 volte sul gradino più alto. Un record per Ducati in SBK, difficilmente eguagliabile dalla concorrenza.