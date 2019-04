Il sudamericano è illuminante sull'1-0, poi chiude la partita. La squadra di Valverde sarebbe campione già domani in caso di sconfitta dell'Atletico Madrid col Valencia.

di Franco Borghese - 23/04/2019 23:26 | aggiornato 23/04/2019 23:30

Arrivati a questo punto di campionato, una giornata va considerata come una tappa ciclistica. Il Barcellona sa esattamente quando accelerare e quando invece accontentarsi di amministrare il vantaggio. E oggi ha premuto sull'acceleratore. Nell'anticipo della 34esima giornata della Liga spagnola i catalani vincono 2-0 (in gol Alena e Suarez) in casa dell'Alaves ottavo in classifica. I blaugrana salgono così a +12 dall'Atletico Madrid secondo, che domani giocherà con il Valencia.

Un ottimo vantaggio da gestire, potendo i Colchoneros conquistare ancora solo 15 punti al massimo. Già domani, in caso di sconfitta dell'Atletico, la squadra di Valvedere sarebbe irraggiungibile. Al Barcellona, comunque, basta un altro successo per diventare matematicamente campione. Per i catalani è la prima vittoria in trasferta dopo i pareggi con Villarreal e Huesca.

Nella gara di oggi Valverde ha deciso di risparmiare Leo Messi (entrato a mezz'ora dalla fine), schierando il tridente con Dembelé, Suarez e Coutinho. Il centrocampo, a 3, è formato da Vidal, Busquets e Alena. L'Alaves, a caccia di un punto che sarebbe stato pesantissimo nella lotta all'Europa League, ha risposto con un 5-4-1 con il quale i padroni di casa sono però riusciti a chiudere gli spazi solo nel primo tempo.

I giocatori del Barcellona esultano dopo il gol

Liga, il Barcellona vince in casa dell'Alaves

Nei primi 45 minuti di gioco, infatti, i ritmi sono relativamente bassi. L'unica vera occasione del Barcellona capita sui piedi di Suarez al 6'. Il sudamericano vede però respingersi la conclusione da Pacheco con freddezza. Per il resto è dominio territoriale assoluto dei catalani, che però creano poco senza concretizzare nulla. Al 22' ci prova Coutinho, che però è impreciso, al 31' è ancora Suarez a sprecare.

Nella ripresa però il Barcellona alza notevolmente il ritmo e già al 55' arriva l'1-0: dopo un bello scambio fra Sergi Roberto e Vidal, è eccezionale Suarez, con un velo, a liberare Alena per il tiro e permettergli di portare i catalani in vantaggio. Nemmeno il tempo di rendersi conto di essere in svantaggio che l'Alaves subisce anche il 2-0: dopo il consulto col Var l'arbitro concede il rigore alla squadra di Valverde per un tocco di mano su azione nata da un corner corto.

Dal dischetto è freddo Suarez, calciando con potenza alla sinistra del portiere avversario. Da quel momento il Barcellona gestisce semplicemente il vantaggio, sfiorando perfino il 3-0 con Vidal (di testa) al 76'. I tre punti però arrivano comunque, e possono essere quelli decisivi per vincere il titolo. Con una finale di Coppa di Spagna e una semifinale di Champions League ancora da disputare...