Lazio, Milinkovic-Savic in bilico: in estate il serbo può partire

In novanta minuti dovremo cercare la finale che vogliamo a tutti i costi. Mi porterò dei giocatori importanti in panchina, chi subentra è fondamentale quanto i titolari per centrare il nostro obiettivo

Si è parlato tanto della brutta figura che abbiamo fatto con il Chievo, ora c'è voglia di riscatto nello spogliatoio. Ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo. Facciamo parlare il campo. Affronteremo una grande squadra, in questi anni le partita col Milan sono sempre state molto tirate. Dovremo esser bravi a mostrarci propositivi indirizzando a nostro favore gli episodi

