Il club biancoceleste perde le sue stelle dopo le espulsioni arrivate nella sfida contro il Chievo di sabato pomeriggio: salteranno solo la partita con la Sampdoria.

di Redazione Fox Sports - 23/04/2019 16:57 | aggiornato 23/04/2019 17:02

La clamorosa sconfitta casalinga contro il Chievo di sabato pomeriggio costa molto cara alla Lazio, non soltanto in termini di risultati (visto che il treno Champions sembra essersi ormai definitivamente allontanato) ma anche in termini disciplinari per le squalifiche a Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Squalifica per Luis Alberto dopo il rosso in Lazio-Chievo

Il serbo ha lasciato i suoi in 10 uomini dopo poco più di mezz'ora per un folle calcio a Stepinski mentre il numero 10 ha visto il cartellino rosso per aver protestato animatamente contro l'arbitro dopo il fischio finale.

Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha usato la mano leggera, fermando entrambi i giocatori biancocelesti per un solo turno, di conseguenza gli farà saltare solo la partita con la Sampdoria. Insieme a Luis Alberto e Milinkovic, salteranno il prossimo turno anche Baselli, Ciano, Cionek, Cristante, Faragò, Locatelli, Miguel Veloso e Zaniolo.