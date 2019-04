L'allenatore livornese si conferma un mago del turnover grazie alla capacità di adattamento della sua squadra e a giocatori chiave. L'unico comune denominatore? La vittoria. Il quinto scudetto consecutivo ne è la conferma.

di Matteo Zorzoli - 23/04/2019 21:53 | aggiornato 23/04/2019 21:58

180 formazioni diverse in 185 partite di campionato: da quando è sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri ha riconfermato lo stesso undici solo in cinque occasioni. Una scelta dettata dalla necessità di dosare le forze per gli impegni serrati di Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma anche dalla capacità dell'allenatore livornese di adattarsi alle caratteristiche dell'avversario che deve affrontare.

Alle doti da affermato trasformista, Max aggiunge la fiducia ad alcuni suoi giocatori che nel corso del tempo sono diventati l'ossatura della sua Juve ideale: nel corso di questa stagione su 46 partite giocate solo Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Mandzukic, Dybala, Chiellini e, naturalmente, Cristiano Ronaldo hanno superato i 2.500 minuti giocati, entrando di diritto nella top10 personale di Allegri.

E i risultati gli stanno dando ragione: da quando ha ricevuto il testimone da Antonio Conte, Allegri ha vinto 145 partite su 185 e lo scorso weekend grazie al 2-1 contro la Fiorentina ha messo le mani sul sesto scudetto in carriera, il quinto consecutivo alla guida del club torinese.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus

Juventus, Allegri: "Farò esperimenti fino a fine campionato"

Nella pancia dello Stadium, dopo i festeggiamenti di rito, è stato lo stesso Allegri a spiegare con quale approccio affronterà le cinque partite di campionato rimanenti contro Inter, Torino, Roma, Atalanta e Samp, decisive per la corsa Champions delle avversarie.

"In quest’ultimo mese farò qualche esperimento per il futuro, proverò qualche giocatore in un ruolo diverso"

Se da un lato darà spazio a giovani di qualità e a giocatori che nel corso della stagione hanno trovato poco spazio (Spinazzola, Kean, Perin), dall'altro l'allenatore toscano cercherà nuove soluzioni in campo con i giocatori simbolo del tricolore: non sarà difficile, quindi, vedere Bentancur in cabina di regia, come nella gara del Franchi dello scorso dicembre. O Cancelo esterno, sollevato da compiti difensivi. O ancora Emre Can centrale nella difesa a tre, soluzione già adottata nella trionfale gara di ritorno con l'Atletico Madrid.

Moise Kean, attaccante della Juventus

Gli esperimenti di Allegri nelle ultime cinque saranno l'anticamera del mercato estivo in cui la Juve cercherà ancora una volta di fare la voce grossa. Archiviato l'affare Ramsey che ad inizio anno ha firmato un contratto che lo legherà al club di Andrea Agnelli fino al giugno del 2023, Paratici insegue il giovane talento del Benfica, João Félix, pupillo di CR7. Dopo il tracollo subito per mano dell'Ajax, la Champions 2020 è l'obiettivo dichiarato della società. E Max il trasformista questa dovrà indossare i panni del supereroe.