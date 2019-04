Il centrocampista nerazzurro ha parlato in vista del match di sabato sera con i bianconeri: "Chiudiamo il discorso Champions League e dimostriamo di essere alla loro altezza".

È lui la garra charrua alla quale si aggrappa l'Inter nel momento del bisogno. È lui che risolve le situazioni difficili, che toglie le castagne dal fuoco, come nel finale di Lazio-Inter la stagione scorsa o quest'anno nei minuti di recupero del match di San Siro contro il Tottenham, tanto per ricordare alcune delle imprese nerazzurre di Matias Vecino.

L'uomo che fa impazzire Daniele Adani - forse perché, pur ricoprendo un ruolo diverso, mette in campo la stessa cattiveria e le stessa determinazione dell'ex difensore emiliano - sembra fatto apposta per i colori che indossa: a volte, forse, altalenante, il centrocampista uruguaiano, però, è uno che non esce mai dal campo senza aver sudato la maglia.

Per questo Luciano Spalletti lo aveva voluto fortemente appena arrivato all'Inter e per questo i tifosi lo amano. Del resto la media di oltre 11 chilometri percorsi a partita parla da sola per Vecino che in Inter-Atalanta di un paio di settimane fa aveva fatto su è giù per il campo per più di 13 chilometri.

Inter, Vecino: "Vincere con la Juventus per avvicinarci al loro livello"

In due stagioni ancora non complete, il centrocampista della Celeste ha già percorso circa 650 km, cioè più della distanza che separa Milano da Roma e ha ben figurato sia da centrocampista centrale che da mediano e da trequartista. In nerazzurro, inoltre, ha già segnato più che in qualsiasi altra squadra prima: 8 gol, mai banali e raramente poco importanti. Oltre a quelli già citati, non vanno dimenticati i due della stagione scorsa alla Roma e quello nel derby di ritorno di quest'anno, oltre ai 7 assist complessivi.

Vecino, dunque, è uno dei leader di questa Inter che, dal ridimensionamento di Icardi, ha bisogno di figure di spicco. Per questo quando parla, le sue parole vanno ascoltate con attenzione. E, in vista di Inter-Juventus di sabato sera, Matias ha risposto alle domande di Sky Sport:

Per i nostri tifosi è una partita molto sentita e noi vogliamo regalargli una bella soddisfazione e poi vogliamo chiudere il discorso della qualificazione alla Champions League. Loro hanno dimostrato più regolarità, la Juventus deve essere un riferimento anche per noi che vogliamo avvicinarci al loro livello.

