L'esterno partenopeo potrebbe lasciare l'Italia in estate. I parigini vorrebbero ricomporre la coppia pescarese con Verratti, Raiola al lavoro sul trasferimento.

di Andrea Bracco - 23/04/2019 13:54 | aggiornato 23/04/2019 13:59

Lorenzo Insigne lascia Napoli? È questo l'interrogativo che in casa partenopea critica e tifosi si stanno ponendo con insistenza. L'esterno cresciuto nel vivaio azzurro ha manifestato più volte la sua frustrazione per essere diventato una sorta di comprimario nella visione globale di Carlo Ancelotti, che di fatto lo ha "retrocesso" a soldato semplice dopo le stagioni passato con Sarri, in cui lo stesso giocatore si era ritagliato un ruolo molto importante all'interno dello spogliatoio.

Gli ultimi episodi significativi in tal senso sono arrivati solo nell'ultima settimana, quando durante la partita di Europa League contro l'Arsenal Insigne è stato fischiato e insultato nel momento della sua uscita dal campo, mentre nel match di campionato contro l'Atalanta Ancelotti ha deciso di relegarlo in panchina durante tutti i 90 minuti, nonostante il risultato di svantaggio e la conseguente sconfitta subita in rimonta.

La cosa non è passata inosservata e, nelle ultime ore, molti media hanno cercato di fare chiarezza definitiva sullo status attuale del numero 24 azzurro. Insigne è scontento e potrebbe a breve lasciare Napoli, come confermato da lui stesso qualche tempo fa quando, in un'intervista, l'ex giocatore del Pescara si era lasciato andare ad alcune frasi sibilline che avevano acceso le prime spie in società. D'altronde il ragazzo ha mercato e, proprio per questo, di recente si è affidato a Mino Raiola: il plenipotenziario procuratore potrebbe quindi provare a piazzarlo già in estate, quando - se le cose dovessero rimanere così - il divorzio diventerebbe inevitabile.

Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti si incrociano durante Napoli - Arsenal: nel momento del cambio, l'esterno napoletano è stato fischiato dal pubblico

Insigne, ipotesi PSG: il regista è Mino Raiola

E qui casca l'asino, perché per poter andare via il giocatore ha anche bisogno di portare ad Aurelio De Laurentiis un acquirente credibile. Detto degli interessi da parte delle due società milanesi, nelle ultime ore si sta facendo largo l'ipotesi legata al PSG. A rivelarlo è il Corriere dello Sport che, tramite un editoriale firmato da Italo Cucci, ha sganciato la bomba della possibile partenza di Insigne verso la capitale transalpina. A dirigere l'operazione sarebbe Mino Raiola in prima persona, che avrebbe già imbastito qualche discorso più approfondito con la dirigenza francese.

Il senso è questo: adesso il Napoli, contrariamente al recente passato, può fare a meno del ragazzo e viceversa. A quasi 28 anni sembrerebbe quindi arrivato il momento di salutare la città che lo ha svezzato e lanciato nel calcio professionistico dove, a parte una fantastica parentesi al Pescara, Insigne ha dimostrato di essere un calciatore al quale è sempre mancato qualcosa per fare il definitivo salto di qualità. Complicato è anche supporre quanto il Napoli possa valutare eventualmente il suo cartellino, visto che fino a oggi l'ipotesi di una sua cessione non era mai stata considerata seriamente.

L'arrivo di Ancelotti ha complicato le cose: lo "scugnizzo" di Frattamaggiore non ha mai veramente legato con il tecnico emiliano, un allenatore dalle idee calcistiche più pragmatiche rispetto a quelle visionarie di Sarri, per il quale Insigne era diventato un tassello fondamentale. A Parigi osservano la situazione da un po' e a breve potrebbero avanzare una prima offerta, con l'obiettivo di ricomporre in terra transalpina quella coppia che a suon di giocate e gol aveva condotto il Pescara in Serie A nella stagione 2011/12. Tempi lontani, che a breve però potrebbero tornare d'attualità. Raiola avrebbe assicurato al ragazzo di potergli fare avere un'occasione con il PSG, a ingaggio decisamente rialzato e con ampie possibilità di mettersi in mostra nell'Europa che conta. Di questi tempi, sarebbe già un deciso passo avanti.