Formula 1, Raikkonen e Giovinazzi: i due volti diversi dell'Alfa Romeo

Un inizio di campionato 2019 differente per i piloti del team italo-svizzero. Kimi sempre a punti, mentre l'italiano è ancora a quota zero.

di Matteo Bellan - 23/04/2019 15:34 | aggiornato 23/04/2019 15:39

Un inizio di campionato 2019 di Formula 1 a due velocità per il team Alfa Romeo Racing. Da una parte c'è un Kimi Raikkonen sempre andato a punti nelle prime tre gare stagionali; dall'altra c'è un Antonio Giovinazzi che, invece, di punti non ne ha ancora collezionato nessuno.

Era facile prevedere che ci sarebbe stato del divario tra i due piloti. Il finlandese viaggia verso i 40 anni e ha alle spalle tante stagioni di Formula 1, compreso un titolo vinto nel 2007 alla guida della Ferrari. Invece il 25enne italiano è di fatto alla sua prima stagione da driver titolare nel Mondiale, pertanto non ha sufficiente esperienza per reggere il confronto con il compagno. Gli serve del tempo, anche se a questi livelli bisogna essere bravi a capire prima possibile la monoposto e fare risultati.

Nel team Alfa Romeo Racing c'è grande fiducia verso entrambi. Scontato che Raikkonen rappresenti il pilota di punta della squadra, il suo curriculum e il suo valore tuttora alto parlano da soli. Ma pure Giovinazzi gode di buona considerazione e nel box c'è ottimismo per il futuro. Già in questo weekend in Azerbaigian c'è la speranza di vederlo finalmente a punti.

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi voglio portare l'Alfa Romeo in alto.

Formula 1, Raikkonen leader dell'Alfa Romeo. Giovinazzi dovrà guadagnarsi la conferma

Kimi ha accumulato 12 punti nelle prime tre gare del campionato 2019 di Formula 1. È settimo nella classifica mondiale piloti, il primo di quelli che non guidano per nessuno dei tre top team (Mercedes, Ferrari, Red Bull). Davanti a lui, di una sola lunghezza, c'è Pierre Gasly. Raikkonen è il primo dei cosiddetti "altri" e spera di esserlo anche a fine stagione. Nel gruppetto che solitamente comprende l'Alfa Romeo c'è tanta lotta e sarà sicuramente interessante vedere chi la spunterà.

Raikkonen ha enorme esperienza ed è ancora molto competitivo, non c'è dubbio. Con una C38 migliorata in alcune aree e qualifiche migliori i risultati non mancheranno. Il campione del mondo 2007 ritiene di avere una monoposto già abbastanza buona, ma sente che bisogna sfruttarla in maniera più efficace. Il team si deve anche impegnare ad apportare progressi con una certa costanza, visto che pure la concorrenza non rimane ferma.

L'esperto Kimi può aiutare parecchio lo sviluppo della macchina con le sue indicazioni e rappresentare un modello per Giovinazzi, chiamato a reagire ai risultati del compagno. Bisogna dire che l'italiano è stato anche sfortunato in questo avvio di campionato, però dovrà rispondere sulla pista già da questo weekend in Azerbaigian. Antonio deve guadagnarsi la conferma per il 2020, il suo sedile fa gola a diversi colleghi. Forse anche a quel Mick Schumacher che è alla prima stagione di Formula 2 e che spera già il prossimo anno di poter essere all'altezza di approdare in F1.