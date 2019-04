L'ex calciatore spagnolo, in rossonero per due stagioni e mezzo, una volta appesi gli scarpini al chiodo si è dedicato con successo al culturismo e oggi è letteralmente irriconoscibile.

di Simone Cola - 23/04/2019 15:40 | aggiornato 23/04/2019 15:44

Quando arrivò al Milan, pagato la bellezza di 38 miliardi delle vecchie lire, José Mari aveva appena compiuto 22 anni e l'entusiasmo di chi si ritrova improvvisamente al top e ha voglia di spaccare il mondo: erano i primi giorni del 2000, la Serie A batteva ancora per fascino la Liga spagnola e soprattutto il giovane attaccante si ritrovava catapultato da una squadra in piena crisi come l'Atletico Madrid, che a fine stagione sarebbe retrocesso in Segunda Division, al club campione d'Italia in carica.

Come sia andata la storia tra José Mari e il Milan è noto: arrivato con grande entusiasmo e circondato da grandi aspettative, in gol contro la Roma già nel secondo spezzone di gara in rossonero, l'attaccante spagnolo soprannominato El Picador non riuscì mai a ritagliarsi uno spazio in una squadra che nelle successive due stagioni si ritrovò sempre più lontana dalle posizioni di vertice. Nonostante un impegno indiscutibile il ragazzo finì per essere nient'altro che una comparsa nella lunga storia del Diavolo, lasciando dopo due anni e mezzo, 75 presenze complessive e 14 gol.

La Serie A rappresentò una brusca frenata nell'ascesa di José Mari, che dopo il Milan vivacchiò ancora tra Atletico Madrid, Villarreal, Betis, Gimnastic e Xerez prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2013 nel quasi completo disinteresse di un mondo che un tempo, seppur molto breve, lo aveva visto tra i protagonisti del calciomercato e dei sogni di gloria di tifosi e dirigenti rossoneri: tra questi Ariedo Braida, che al suo arrivo in Italia lo aveva definito un tassello importante per il futuro di un club che si stava rinnovando. Una profezia decisamente sbagliata.

Arrivato per 38 miliardi nel gennaio del 2000, José Mari non è mai riuscito a imporsi nel Milan lasciandolo nell'estate del 2000 per meno della metà della cifra spesa a suo tempo dal club rossonero.

Da meteora a bodybuilder: l'incredibile parabola dell'ex-Milan José Mari

Per diversi anni nessuno ha sentito più parlare di José María Romero Poyón, in arte José Mari, El Picador: abbandonato il mondo del calcio in seguito a un infortunio, l'ex-meteora rossonera è sparita a lungo dai radar per poi tornare a far parlare di se nel 2017, quando è ricomparso sui social in una veste inattesa e che lo ha reso quasi del tutto irriconoscibile. Merito della palestra, passione scoperta durante i periodi di riabilitazione e che lo ha fatto tornare al centro dell'attenzione in questi giorni grazie a un servizio del Corriere dello Sport.

Un articolo che mostrava l'ex-attaccante rossonero oggi definendolo una vera e propria montagna di muscoli e che gli è valso nuova attenzione anche in patria e una preventivabile crescita di follower su Instagram, social network dove al momento vanta poco più di 4mila follower e dove in oltre 500 post ha documentato la sua incredibile trasformazione: José Mari oggi è un vero e proprio patito del bodybuilding e si mostra fiero del suo fisico statuario e ricoperto di tatuaggi, decisamente l'opposto di quello di un tempo. Le sue foto alternano consigli su dieta e allenamenti, istantanee del lavoro che lo vede indossare le vesti dell'opinionista calcistico nella tv spagnola e i ricordi di quando era un calciatore.

Tra questi ultimi, molti riguardano il Milan: i ritagli di giornale che raccontano il suo clamoroso trasferimento in rossonero e le fotografie che documentano i prestigiosi compagni con cui ha diviso lo spogliatoio in Italia. Da Shevchenko a Redondo, da Bierhoff a Inzaghi, da Rui Costa a Pirlo fino all'attuale tecnico del Diavolo Gattuso e i dirigenti Maldini e Leonardo, quella italiana è stata per José Mari un'avventura importante e degna di essere ricordata comunque, anche se non è andata come tutti speravano.

La storia dell'ex meteora rossonera ricorda da vicino quella di Tim Wiese, portiere tedesco che scoprì il bodybuilding mentre si allenava per recuperare da un infortunio e in breve tempo divenne un vero e proprio colosso, capace di attrarre a 36 anni l'attenzione della WWE, federazione leader a livello mondiale nel mondo del wrestling. A suo tempo si parlò anche di un possibile futuro per lui nel mondo dello sports entertainment, progetto poi naufragato dopo pochi mesi a causa della mancata volontà di Wiese di trasferirsi in America.

Un progetto che José Mari non prenderà neanche in considerazione: gli obiettivi futuri dell'ex-Milan sono continuare a lavorare in televisione e magari sfondare nel mondo dei social. Come detto oggi il suo profilo Instagram ha poco più di 4mila follower, ma chissà che la ritrovata popolarità in Italia non rappresenti un'improvvisa svolta in questo senso.