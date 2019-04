Ha 17 anni ed è un difensore centrale della squadra B dell’AZ Alkmaar. Nelle sue vene scorre anche il sangue di Johan (sua mamma è la nipote). Inizia la sua scalata al calcio.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 23/04/2019 13:11 | aggiornato 23/04/2019 13:16

È il momento di un altro figlio d’arte nel mondo del pallone: ha debuttato Maxim Gullit, figlio di Ruud, ex stella del Milan e del calcio olandese. Diciassette anni, difensore centrale all’occorrenza terzino, ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la Jong Az, la squadra B dell’AZ Alkmaar che milita nella Eerste Divisie, l’equivalente della nostra Serie B.

Maxim è anche figlio di Estelle Cruijff, nipote della leggenda Johan. Buon sangue non mente, nel suo DNA ci sono qualità e fantasia. I venti minuti del match contro il Twente gli sono serviti ad entrare nel mondo del calcio e per conquistare le prime pagine dei giornali. Ma il cammino è ancora lungo.

Questione di figli d’arte, Maxim è l’ennesimo talento di un movimento, quello calcistico d'Olanda, che sta tornando a sfornare talenti. Si parla già tanto di Justin Kluivert della Roma, erede di Patrick, che sta facendo bene anche con la Nazionale olandese. Gullit vuole ricalcare le orme del padre e dello zio. La sua storia inizia ora.

Gullit, ha debuttato il figlio Maxim: è un difensore dell'AZ

Un nuovo Gullit nel calcio olandese, ecco Maxim

Se sei figlio di Ruud Gullit e nipote di Johan Cruijff, il tuo futuro pare già scritto: devi giocare a pallone. Il calcio nel sangue, in testa le imprese del papà e dello zio, due monumenti del calcio mondiale e olandese. Ora tocca a Maxim, 17 anni, di ruolo difensore centrale o terzino sinistro. Ha fatto il suo esordio nella Serie B olandese con la maglia della Jong Az, seconda squadra dell’AZ Alkmaar. Piedi in campo a 20’ dalla fine nel match poi pareggiato per 0-0 contro la capolista Twente.

Gullit jr, figlio dell’ex stella del Milan, sta facendo tutta la trafila nel settore giovanile del club di Alkmaar. Gli addetti ai lavori ne parlano benissimo. Il nome pesa, la parentela pure. La mamma di Maxim, Estelle, è la nipote di Cruijff. Che sui social ha condiviso la sua felicità per il grande giorno.

Adesso viene il bello. Scalare le gerarchie in squadra, trovare la maglia da titolare per poi fare il salto tra i grandi. Sotto lo sguardo di papà Ruud, il Tulipano nero, ex Pallone d’Oro e grande conoscitore di calcio.