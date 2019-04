Da quando è alla Juventus il portoghese non ha mai segnato su punizione ed è fra i peggiori nella statistica delle 4 maggiori leghe con 16 tentativi, dietro solo a Ciano.

di Alberto Casella - 23/04/2019 11:09 | aggiornato 23/04/2019 11:12

Non sarà da questi particolari che si giudica un giocatore, come cantava De Gregori, e poi ci sono ancora 5 giornate di campionato per raddrizzare un bilancio che per oggi piange ma, in una stagione finora da 26 gol, c'è una voce nella quale Cristiano Ronaldo risulta, quasi, il peggiore d'Europa. E, beffa delle beffe, il migliore è proprio l'arcirivale Lionel Messi.

La statistica è quella dei gol realizzati su punizione in rapporto ai tentativi di tiro nell'ambito dei quattro maggiori campionati europei, cioè, oltre ovviamente alla Serie A, la Premier League, la Bundesliga e la Liga spagnola.

Praticamente infallibile sui calci di rigore - 110 realizzati su 132 tirati vuol dire l'83% di realizzazione in carriera - in questo campionato in bianconero Cristiano Ronaldo ha messo a segno 5 rigori su 6 tentativi - nella media, quindi - mentre non ha mai trovato il gol su calcio di punizione, nonostante ci abbia provato ben 16 volte, quasi un record europeo al contrario.

Cristiano Ronaldo: mai in gol su punizione in questa stagione

Cristiano Ronaldo-Messi, su punizione non c'è match

Peggio del portoghese, secondo la statistica SofaScore.com resa nota da Russell Pegg, ha fatto solo l'attaccante del Frosinone Camillo Ciano, mai a segno in 18 tentativi. In questa insolita Top 12 dei peggiori realizzatori su calcio di punizione, la Serie A la fa da padrona: oltre a Ciano e CR7 ai primi due posti, infatti, piazziamo anche Berardi al quarto, Insigne e Chalanoglu pari merito al sesto e Ilicic all'ottavo, per altro in ottima compagnia. Con 9 tentativi sbagliati, proprio come lo sloveno dell'Atalanta, infatti, ci sono giocatori di primissimo livello come Christian Eriksen del Tottenham, Gareth Bale del Real Madrid e David Luiz del Chelsea.

Per contro, la statistica di SofaScore.com che mostra invece l'altro lato della medaglia, cioè i top scorer delle maggiori leghe europee su calcio di punizione, mette in evidenza un risultato che rende ancor più amara la pillola a Cristiano Ronaldo. Il miglior realizzatore da fermo, calci di rigori esclusi ovviamente, è infatti Lionel Messi che quest'anno nella Liga ne ha messi a segno ben 6 - di cui 3 dei 5 segnati in stagione all'Espanyol - oltre a un altro realizzato in Champions League contro il PSV Eindhoven.

Messi è il top scorer su punizione: 6 gol in stagione

Staccatissimo a quota 3, la metà di quelli della Pulce blaugrana, un quintetto che comprende un solo giocatore di Serie A, il polacco Milik del Napoli, insieme al campione del mondo Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid, all'ex viola Tello, ora al Betis, a Schmid dell'Augsburg e a Maddison del Leicester. Conoscendo Ronaldo, però, con la Juventus ormai fuori dalla lotta per la Champions League e con l'ottavo scudetto consecutivo già sul petto, non ci sono dubbi che ora il suo obiettivo principale sarà la vetta della classifica marcatori di Serie A. Quagliarella è a 3 lunghezze e al portoghese serviranno anche le punizioni per raggiungerlo, uscire da questa "imbarazzante" statistica e diventare il re dei bomber anche del nostro campionato, dopo esserlo già stato sia in Premier League che in Liga.