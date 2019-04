Il manager dei Blues, espulso contro il Burnley e ancora bersagliato dai fan, non si è presentato davanti alle telecamere. Zola: "È un momento delicato".

Continuano i nervi tesi tra Maurizio Sarri e la tifoseria del Chelsea. L'ira dei fan dei blues si è nuovamente scatenata sul tecnico alla fine del posticipo dell'ultimo turno di Premier League, quando la squadra londinese ha inaspettatamente pareggiato contro il Burnley prendendosi i meritati fischi dello Stamford Bridge. Nonostante il fresco raggiungimento della semifinale di Europa League, il rapporto tra le due parti sembra essersi incrinato definitivamente. Certo, va anche detto che la fortuna quest'anno non ha mai giocato a favore del tecnico toscano, basti pensare a quante volte il Chelsea ha sfoderato prestazioni molto più che discrete senza però centrare il risultato.

Questo è stato più o meno il canovaccio stagionale dei Blues, che anche contro il Burnley erano riusciti a rimontare una situazione di svantaggio iniziale, andando poi a ribaltare la partita grazie al provvisorio uno-due firmato da Kanté e Higuain. La rete del definitivo pari, arrivata quasi nel finale, ha però fatto eruttare tutta la rabbia dello storico impianto inglese, nel quale si sono alzati cori, fischi e insulti all'indirizzo di Sarri. Che, nel frattempo, era stato espulso per le troppe proteste su un intervento duro su un giocatore a centrocampo, seguito dagli insulti arrivati dalla panchina avversaria.

Nel postpartita i giornalisti hanno fatto a gara per catturare qualche sua dichiarazione, ma si sono dovuti accontentare delle migliaia di proteste raccolte sui social network dato che, vista la situazione decisamente delicata, l'ex allenatore del Napoli ha deciso di non presentarsi davanti alle telecamere. Nella mattinata di martedì però i quotidiani inglesi non ci sono andati affatto leggeri: la maggior parte delle prime pagine sono state dedicate alla (mezza) disfatta del Chelsea in un turno che, visti anche i risultati delle dirette concorrenti, avrebbe potuto permettere alla squadra un deciso passo avanti verso l'obiettivo Champions League.

Maurizio Sarri parla con il suo secondo, Gianfranco Zola: l'ex allenatore del Napoli è nuovamente stato bersagliato dagli insulti dei tifosi dopo il 2-2 casalingo contro il Burnley

Chelsea, Zola difende Sarri: "È solo calcio, ma lo vedo molto triste"

Così il ruolo di pompiere questa volta è toccato a Gianfranco Zola. Il viceallenatore del Chelsea ha raccontato gli ultimi concitati minuti vissuti dalla panchina dei Blues, poco prima e poi in seguito all'espulsione di Sarri. Secondo l'ex numero 10 di Napoli, Parma e Cagliari, il tecnico sarebbe stato insultato ripetutamente durante il corso del match, sbottando - come rivelato da indiscrezioni di ESPN - per un insulto a sfondo discriminatorio (sembra gli sia stato detto "stronzo italiano"):

Sarri non parla perché è stato espulso e non se l'è sentita di venire. È stato gravemente offeso e la cosa di certo non finisce qui, anzi vedremo come muoverci al riguardo. Era rattristato e deluso: capisco l'adrenalina del momento, ma certe cose sono inaccettabili.

Zola si è poi soffermato sul momento che sta vivendo il manager, contestato ormai senza sosta da grossa parte della tifoseria del Chelsea:

È frustrato per non aver vinto e per essere stato espulso, ma non solo per questi motivi. So che è infelice: nonostante si tratti fondamentalmente di calcio, si sente svuotato.

Mentre Sean Dyche, allenatore dei clarets & blue, difende sé stesso e i suoi giocatori ammettendo però di non usare un linguaggio troppo educato quando siede in panchina, per Sarri l'avventura al Chelsea sembra arrivata alla fine. Non è un caso che già da mesi l'allenatore venga fatto bersaglio di offese e cori di scherno, sia allo stadio che sul web. Al termine della partita di andata contro lo Slavia Praga, alcuni tifosi si erano chiesti se il famoso "Sarriball" non fosse da considerarsi come una sorta di sonnifero, altri invece ci tenevano a far sapere di aver cambiato canale.

La musica non è cambiata nemmeno giovedì scorso: il Chelsea, avanti 4-1, ha subito due reti nella parte finale di gara rischiando una rimonta casalinga che sarebbe stata epica. In quel momento Sarri si era giustificato buttandola sulla condizione fisica e sui freddi numeri maturati fino a oggi, ma il pareggio contro il Burnley ha rinfocolato una miccia già decisamente accesa. Secondo la stampa inglese a fine stagione ci sarà un divorzio inevitabile, a prescindere dagli obiettivi raggiunti. E, col tempo, tutti gli insulti gratuiti ricevuti diventeranno solo un brutto ricordo.