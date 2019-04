Stagione finita per il talento inglese: "Sono molto triste ma lavorerò per tornare più forte di prima l'anno prossimo".

di Redazione Fox Sports - 23/04/2019 12:53 | aggiornato 23/04/2019 12:58

Il deludente pareggio non è l'unica brutta notizia per i tifosi del Chelsea arrivata durante la partita contro il Burnley: i Blues infatti dovranno rinunciare fino alla fine della stagione al giovane talento Hudson-Odoi, uscito per infortunio nel primo tempo.

Rottura del tendine d'Achille per Hudson Odoi

Al 41esimo minuto il talento inglese è stato sostituito da Pedro dopo aver lasciato il campo con l'aiuto dello staff sanitario del Chelsea. In serata lo stesso Hudson-Odoi ha commentato le sue condizioni con un messaggio su Twitter svelando che la sua stagione è finita.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) April 22, 2019

Purtroppo la mia stagione è finita per la rottura del tendine d'Achille: lavorerò sodo per tornare ancora più forte l'anno prossimo.

Una brutta notizia per il ragazzo, per il Chelsea, (che nel finale di stagione si giocherà l'Europa League e la qualificazione alla prossima Champions League) e anche per il Bayern Monaco che da tempo aveva messo il classe 2000 nella sua lista di calciomercato.