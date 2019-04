L'aiuto del Liverpool ai suoi tifosi per il biglietto per il Camp Nou

L'intervento del club in prima persona per ridurre il costo del biglietto della trasferta a Barcellona per la semifinale di Champions League.

di Antonio Cunazza - 23/04/2019 20:53 | aggiornato 23/04/2019 20:58

La doppia semifinale di Champions League non è ancora iniziata ma si gioca già a distanza fra i club. Liverpool e Barcellona sono al centro dell'ennesima diatriba sul costo dei biglietti per i settori ospiti, e il club inglese ha deciso di intervenire in prima persona a favore dei propri tifosi.

Il club catalano aveva rifiutato la richiesta dei Reds di abbassare il prezzo del biglietto per la gara d'andata al Camp Nou, e ha confermato il costo a 103 sterline (quasi 120 euro) per il settore ospiti. Il Liverpool, di conseguenza, ha aumentato alla stessa cifra il prezzo per i tifosi del Barça che andranno ad Anfield nella gara di ritorno: la differenza ha permesso al club inglese di scavalcare la richiesta del Barcellona e far pagare ai propri tifosi soltanto 88 euro per andare a Barcellona il prossimo 1 maggio.

Una situazione simile si era presentata già nei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Porto ma i due club, dopo un dialogo proficuo, avevano deciso di stabilire lo stesso prezzo per le rispettive trasferte, 60 euro invece dell'iniziale richiesta di 85 euro. Anche stavolta i Reds speravano di arrivare a un accordo ma il Barça ha rifiutato, facendo ricadere le conseguenze anche sui propri tifosi diretti ad Anfield.

Una panoramica interna del Camp Nou di Barcellona

Ancora una volta in Champions League si verificano problemi riguardo i prezzi considerati troppo alti per le trasferte dei tifosi. Molto si è detto negli ultimi tempi a proposito della possibilità di un tetto limite stabilito dalla stessa UEFA, ma per il momento nulla si muove e l'iniziativa viene lasciata ai singoli club:

Il Liverpool FC continua a credere che una parità di prezzo fra club avversari sia l'approccio più logico e continuerà a lavorare assiduamente con l'UEFA e l'ECA per riuscire a ottenere l'introduzione di uno schema di prezzi strutturato e coerente.

Anche il Manchester United aveva dovuto prendere la stessa decisione sui prezzi in occasione dei quarti di finale, giocati sempre contro il Barcellona. Non solo, il Barça ha anche offerto un numero di posti estremamente ridotto per i tifosi disabili in arrivo da Liverpool. I Reds, per il ritorno ad Anfield, hanno messo a disposizione 12 coppie di biglietti (un tifoso più un accompagnatore) mentre i catalani solo 5, e il Liverpool ha ripetutamente chiesto un incremento.

Il Camp Nou è lo stadio più grande d'Europa, con quasi 100mila posti di capienza, ma il settore ospiti può ospitare poco meno di 5mila spettatori (4.620 i posti destinati ai tifosi del Liverpool) ed è situato in cima al terzo anello dello stadio, senza alcuna copertura e con servizi ridotti al minimo.