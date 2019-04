Il PSG sarebbe inoltre disposto a pagare il cartellino di Icardi con una cifra convincente per l'Inter, che per il suo numero 9 chiede circa 70 milioni di euro. Anche l'Atletico Madrid vorrebbe Maurito ma ora in pole position per la corsa alla punta sudamericana c'è il club parigino, con i nerazzurri che sembrano ormai rassegnati a salutarlo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i neo campioni di Francia in estate potrebbero salutare Cavani (che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020) e sarebbero quindi alla ricerca di un suo sostituto sul calciomercato .

I dubbi sul futuro di Mauro Icardi all'Inter continuano a serpreggiare nonostante il ritorno in pianta stabile dell'ex capitano nerazzurro nella rosa. E ora sembra essersi aggiunta un'altra pretendente sul calciomercato per il centravanti argentino: il PSG.

I campioni di Francia si sono iscritti alla corsa per il centravanti argentino, sempre più convinto a lasciare Milano in estate.

