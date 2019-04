Momento non semplice per il numero 24. Piace al Paris Saint-Germain, ma l'interesse dei rossoneri è vivo da mesi. A breve un incontro tra Raiola e la dirigenza del Napoli.

di Luca Guerra - 23/04/2019 19:01 | aggiornato 23/04/2019 22:06

Le ultime settimane hanno visto Lorenzo Insigne protagonista più sulle prime pagine che in campo. Colpa di un 2019 sin qui vissuto in sordina dal capitano del Napoli, autore di una sola rete nel girone di di ritorno di Serie A, e delle sempre più insistenti voci di calciomercato che riguardano il numero 24 azzurro. Tenuto a riposo da Carlo Ancelotti nel lunedì di Pasquetta per "preservarlo per le partite successive", ma ancora segnato dai fischi incassati dal San Paolo in occasione della partita persa in Europa League contro l'Arsenal.

Nonostante l'investitura dell'allenatore del Napoli, che ha parlato di Insigne come di "un patrimonio", l'agente del calciatore, Mino Raiola, sa che il suo assistito ha mercato e che l'estate 2019 potrebbe essere quella giusta per il divorzio con un ambiente nel quale il 28enne è nato, cresciuto e maturato, fino a diventare uno degli attaccanti esterni più stimati d'Europa. A seguirlo nel panorama del calciomercato europeo, però, non c'è solo il Paris Saint-Germain, potenziale acquirente svelato dal Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Insigne avrebbe diversi estimatori anche in Serie A. Non una notizia, visto che si parla di un calciatore capace di mettere insieme 57 reti e 36 assist vincenti dal 2012 ad oggi in 230 partite giocate nel massimo campionato italiano con la maglia del Napoli. Chi però sarebbe pronto a fare un passo in più per "Lorenzinho", come il calciatore era stato ribattezzato ai tempi della promozione con la maglia del Pescara, sarebbe il Milan.

Quello del club rossonero per Insigne non è un interesse di prima mano. I primi sondaggi del Milan per Insigne risalgono infatti a qualche mese fa, nello scorso inverno. All'epoca non c'era però alcun sentore di un possibile addio tra il calciatore e il Napoli. Prospettiva che oggi appare meno improbabile e sulla quale a Milano Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando seriamente. Fino a elaborare una potenziale proposta: 40 milioni di euro più il cartellino di Suso, per un'operazione dal costo complessivo di 80 milioni.

Sul tavolo del Napoli non è arrivata nessuna offerta, ma le indiscrezioni di calciomercato che arrivano dalla Milano rossonera saranno sicuramente messi sul piatto da Raiola in occasione dell'incontro in programma nelle prossime settimane con la dirigenza del Napoli guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Sul tavolo il futuro di Insigne, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e da un amore viscerale. Basterà per farne una bandiera anche nei prossimi anni?