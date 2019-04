La prima mossa del prossimo mercato juventino dovrà essere un difensore centrale di grande spessore. I primi due nomi sono Varane e de Ligt, con la possibile sorpresa di Gianluca Mancini.

di Jvan Sica - 23/04/2019 18:47 | aggiornato 23/04/2019 21:52

In netto anticipo rispetto al preventivato e al desiderato, dopo l’ottavo scudetto vinto, l’eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale contro l’Ajax e la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia, la stagione della Juventus è praticamente terminata e tutti gli sforzi si possono già spostare sul calciomercato, per mettere a posto alcuni problemi evidenti della squadra di Allegri.

In primo luogo il ritmo che il centrocampo deve avere per giocare alcune partite “estreme”, come quelle contro Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e Ajax. Non bastano eccezionali mediani, capaci di reggere fisicamente contro tutti gli avversari e avere anche ottima presenza offensiva, come Khedira ed Emre Can. A questi bisogna assolutamente legare anche uno o due grandi creatori di gioco, abili nell’eludere i pressing più folli, come appunto quello dei lancieri.

Ma addirittura prima del trovare un grande centrocampista dal piede eccelso, l’intero focus delle strategie di mercato della Juve sono concentrate su un difensore centrale. Dopo la sconfitta con l’Ajax si è parlato del fatto che aver lasciato partire Benatia sia stato un errore, perché se alla Juve togli uno fra Bonucci e Chiellini, le difficoltà sono troppo evidenti. Tutti adesso sono concentrati su questa tipologia di calciatore, da far arrivare il prima possibile soprattutto per toglierlo dalle grinfie di tante altre pretendenti.

Nella lista dei difensori centrali cercati dalla Juve nel prossimo calciomercato, Rafael Varane è la prima scelta.

Calciomercato, Juventus a caccia di un centrale

Qual è l’identikit del difensore centrale che cerca la Juve nel prossimo calciomercato? In primo luogo deve essere giovane ma con una buona esperienza, non si vuole un pari età di Bonucci o Chiellini, per non spostare il problema anagrafico semplicemente a due anni di distanza, ma non si vuole nemmeno una promessa ancora non sbocciata definitivamente. Si cerca un calciatore di cui già si conoscono le potenzialità.

La seconda caratteristica fondamentale è quella di essere un regista difensivo. La Juve soffre già da anni contro squadre che la pressano in maniera selvaggia e in questa stagione le sconfitte contro Atalanta, Atletico Madrid e Ajax sono dovute proprio alla difficoltà di uscire dall’aggressione avversaria.

Insieme ad un centrocampista molto tecnico, la Juventus vuole aggiungere classe, tocco e geometrie anche alla sua retroguardia, perché tutte le migliori squadre europee hanno difensori di questo tipo. Infine il centrale della Juve dei prossimi 5 anni almeno deve essere un leader, non un calciatore che deve seguire gli altri.

I sogni sono Varane e de Ligt

Trovare un elemento con queste prerogative è molto difficile, ma in giro ci sono difensori che rispecchiano tutte e tre le caratteristiche. Il primo sulla lista è un campione del mondo, Rafael Varane. Per acquistare uno come lui, però, devono "allinearsi un po' di pianeti". Prima di tutto deve voler lasciare il Real Madrid, la squadra in cui è sostanzialmente cresciuto e che lo ha portato a vincere tre Champions League consecutive.

Per lui la Juve dovrebbe spendere intorno agli 80 milioni di euro e riconoscere al giocatore uno stipendio di almeno 6-7 milioni di euro annui. Per Varane sono sacrifici economici più che fattibili, ma insieme a questo deve andare male l’assalto che in queste settimane sta facendo il Real Madrid, che cerca a tutti i costi di rinnovare il suo contratto almeno fino al 2024.

Il secondo nome la Juve la ho già testato nell’ultima sfida di Champions League, subendo proprio da lui il gol vittoria per l’Ajax. Matthijs de Ligt ha dimostrato di avere un potenziale incredibile, oltre ad essere un classe ’99 che gioca come un veterano. Il problema nel prendere de Ligt non è nel costo, che dovrebbe attestarsi intorno ai 65 milioni di euro, ma nella concorrenza che c’è intorno all'olandese. Lo vogliono almeno otto top team europei e questo scatenerà un’asta al rialzo quasi incontrollabile. Se la Juve lo vuole davvero deve prenderlo adesso, battendo sul nascere le avances già pressanti di Barcellona, Manchester United e Real Madrid.

Mancini l'opzione interna in Serie A

Il terzo nome viene dal mercato interno, abituale terreno di caccia dei bianconeri. È un nome che a prima vista non soddisfa la condizione del giocatore già formato e dall’esperienza internazionale, ma i dirigenti bianconeri pensano che Gianluca Mancini dell’Atalanta sia pronto per i grandi palcoscenici e che con lui si possa davvero costruire il progetto di prossimo difensore della Juve-Nazionale che vada a sostituire Chiellini.

Il costo per Mancini è molto più basso, intorno ai 20 milioni di euro e quindi molto meno esoso in un calciomercato in cui gli investimenti dovranno essere cospicui. Con l’arrivo dell’atalantino però il passaggio di consegne dal duo storico di centrali potrebbe posporsi di almeno altri due anni e la Juve riproverà a vincere tutto con Bonucci-Chiellini titolari. Questa è un’idea soprattutto di Allegri, ma se a giugno cambierà allenatore, tutto potrà succedere.