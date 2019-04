La società nerazzurra segue due pallini del tecnico per convincerlo ad accettare la panchina. Il belga ha una valutazione alta, il valore del laziale si è dimezzato.

Il futuro dell'Inter si deciderà in questi giorni. La società nerazzurra è arrivata a un punto fondamentale della stagione: se la squadra in campo sta inseguendo un obiettivo chiamato Champions League (sempre più vicino, anche alla luce dei risultati ottenuti dalle dirette rivali nelle ultime giornate), a livello societario è previsto a breve un incontro tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha lasciato la Cina e atterrerà a Milano per alcuni affari commerciali, ma in mezzo al suo viaggio di lavoro troverà anche tempo per riunirsi con la dirigenza per fare il punto della situazione legato al calciomercato.

Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, questo incontro sarà l'occasione per delineare al meglio le strategie dell'Inter da qui alla prossima estate, quando nella campagna trasferimenti al via a luglio la società nerazzurra sarà chiamata a un ritorno in grande stile. L'idea è quella di stabilire un budget preciso da consegnare a Marotta, per poi permettergli di agire in totale libertà. Prima però c'è da chiarire una volta per tutte l'identikit del prossimo allenatore: negli ultimi giorni sono salite le quotazioni riguardo la conferma di Luciano Spalletti, ma non è affatto un mistero che negli ambienti societari la figura preferita da mettere in panchina in vista del prossimo anno abbia un nome e un cognome ben precisi.

Si tratta ovviamente di Antonio Conte, che di recente ha parlato del proprio futuro chiarendo - una volta per tutte - quanto l'importanza del progetto propostogli sarà fondamentale nella sua scelta finale. L'Inter non vuole rimanere indietro e avrebbe già sondato un paio di calciatori molto ben visti dal tecnico leccese. Per esempio, non è un mistero che nel ruolo di centravanti Conte preferisca un certo profilo, con caratteristiche ben definite anche dal punto di vista fisico. E, vista la quasi sicura partenza di Mauro Icardi, Marotta e Ausilio dovranno partire proprio da qui per costruire una squadra che possa finalmente tornare a insidiare la Juventus.

Romelu Lukaku, nuovo obiettivo per l'attacco dell'Inter: il centravanti belga sarebbe un'espressa richiesta di Antonio Conte

Inter, Lukaku più di Dzeko: Conte ha scelto il belga

Da almeno un paio di settimane il nome di Romelu Lukaku è stato accostato con insistenza alla società nerazzurra. Il centravanti del Manchester United sarebbe stato individuato come l'esatto profilo in grado di stuzzicare la fantasia di Antonio Conte, che vede nel belga uno dei prototipi ideali nel ruolo di cardine offensivo dell'Inter futura. Classe 1993, Lukaku è uno degli attaccanti più prolifici della storia recente della Premier League, un campionato nel quale ha dimostrato di saper segnare tanto e bene.

Arrivato in Inghilterra grazie al Chelsea, è esploso nella stagione al WBA prima di passare a titolo definitivo all'Everton. Poi, su richiesta di José Mourinho, è arrivato il trasferimento al Manchester United, club nel quale - nonostante qualche difficoltà - Lukaku ha dimostrato di poter reggere anche palcoscenici molto importanti. Il prezzo del cartellino potrebbe però rappresentare un ostacolo per l'Inter, perché i Red Devils chiedono oltre 70 milioni di euro per lasciarlo partire. In tal senso diventerebbe molto importante la figura di Federico Pastorello, agente sia di Conte che del centravanti: il procuratore potrebbe mediare tra le parti per far scendere la valutazione del calciatore, favorendo in qualche modo i nerazzurri.

Qualora le cose non dovessero mettersi bene, il doppio piano B porterebbe i dirigenti del club a guardarsi intorno in Italia. Edin Dzeko e Duvan Zapata sarebbero già stati individuati come alternative a Lukaku: entrambi hanno valutazioni più basse ma, per un motivo o per l'altro, vengono ritenuti meno funzionali per l'eventuale sistema di gioco proposto dall'ex manager del Chelsea. Per il bosniaco però i discorsi rimangono aperti: la Roma chiede circa 15 milioni di euro ma valuta il giovane portiere Ionut Radu come parziale contropartita.

Casting per il centrocampo: Milinkovic-Savic la nuova prima scelta

Se per la difesa un colpo di mercato è già stato perfezionato (Diego Godin verrà annunciato ufficialmente a breve), in mediana l'Inter farà almeno un paio di operazioni in entrata. Il nome nuovo è quello di Sergej Milinkovic-Savic, altro pallino di Antonio Conte che lo aveva richiesto a Roman Abramovic ai tempi in cui lavorava nell'ovest di Londra. Il serbo, inoltre, è da tempo sul taccuino di Marotta: l'ex dirigente della Juventus lo ha inseguito per molto tempo, cercando di portarlo in bianconero a più riprese.

Oggi il suo ciclo alla Lazio sembrerebbe essersi concluso, così le possibilità di vederlo lasciare la Capitale stanno vertiginosamente aumentando. Riguardo la valutazione, è chiaro che Lotito dovrà scendere a più miti consigli rispetto alle sparate dell'estate scorsa, quando Milinkovic-Savic era di fatto uno dei pezzi più pregiati del mercato e veniva valutato almeno 100 milioni di euro. Oggi, a poco più di metà della cifra, l'affare si può chiudere. Contestualmente si lavorerà anche su un secondo profilo di caratura internazionale.

L'idea originale portava dritti dritti a Barcellona, dove però lo status di Ivan Rakitic è repentinamente cambiato e, dopo le ultime dichiarazioni dell'egente, è molto probabile che il croato rimanga a vita in Catalogna. Così in casa nerazzurra è spuntato il nome di Ilkay Gundogan, già virtualmente lontano dal Manchester City: il centrocampista tedesco va in scadenza 2020 e non vuole rinnovare, come ampiamente annunciato da Guardiola. Negli ultimi giorni pare che i discorsi tra le parti si siano intensificati per cercare di capire se a livello di ingaggio ci possano essere le basi per trattare.

Qualora Gundogan non dovesse concretizzarsi, ecco che a Milano potrebbero riabbracciare una vecchia conoscenza come Mateo Kovacic, uno degli "scontenti" della gestione Sarri. Il croato si completerebbe molto bene con Brozovic e potrebbe finalmente tornare a ritagliarsi uno spazio importante, portando in dote dinamismo e qualità per allungare le rotazioni di squadra. Inoltre, dalla sua ci sarebbe anche il fattore anagrafico. A cifre ragionevoli Kovacic è un profilo che intriga molto, dando per scontato che difficilmente a Madrid avrà la possibilità di giocarsi un posto in squadra.