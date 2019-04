L'attaccante tedesco non faceva registrare statistiche così positive da prima del Mondiale deciso. Può essere decisivo nella lotta al titolo in Bundesliga.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 23/04/2019 08:33 | aggiornato 23/04/2019 08:35

Montagne russe. Nella speranza di non scendere mai più. Mario Gotze sta vivendo una stagione davvero particolare. In estate l'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke era stato chiaro:

Per Mario sarà un anno importante. Ora che è guarito dalla malattia deve dimostrare di poter ancora stare a questo livello.

A inizio 2017, infatti, Gotze si è dovuto curare dopo aver scoperto di essere soggetto a un raro problema al metabolismo energetico che gli impediva di bruciare i grassi. È rimasto fermo circa 6 mesi, ma poi, l'anno scorso, non è riuscito a trovare uno stato di forma accettabile: né Bosz a inizio stagione, né tanto meno Stoger dopo, hanno puntato su di lui. E la carriera di Gotze sembrava in fase calante.

Quest'anno le cose non erano iniziate bene: nelle prime sei giornate di Bundesliga Gotze non ha giocato nemmeno per un minuto. Alla settima ecco finalmente l'esordio, e subito un gol pesantissimo nel 4-3 del Borussia Dortmund contro l'Augsburg. Una rete che può essere decisiva per la corsa al titolo. E non è l'unica.

Mario Gotze sta trascinando il Borussia Dortmund nella corsa al titolo

Borussia Dortmund, Gotze mai così bene dal 2014 in poi

Domenica Gotze ha segnato anche nella partita vinta dal Borussia in casa del Friburgo. È stata la sua quinta rete stagionale. Alle quali vanno aggiunti anche 7 assist. Nel solo 2019 sono arrivati 4 gol e 4 assist. In tutto Gotze ha messo lo zampino in 12 reti dei gialloneri. Bene, anzi, benissimo, considerando che da quando, nel 2014, segnò il gol decisivo nei Mondiali brasiliani, non aveva mai fatto così bene.

Vota anche tu! Ti piacerebbe vedere Mario Gotze in Italia? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ti piacerebbe vedere Mario Gotze in Italia? Condividi





Gotze insomma nelle ultime stagioni aveva collezionato statistiche negative. Questo a causa ovviamente del poco spazio trovato prima al Bayern Monaco con Pep Guardiola e poi della malattia che lo ha a lungo limitato. Nel 2014-15 (il primo campionato post Mondiale), in realtà, Gotze aveva finito con 9 gol e 4 assist, quindi era entrato in 13 gol. Uno in più rispetto a questa stagione. All'epoca però giocò ben 2248 minuti rispetto ai 1345 di questa stagione. Per questo si può affermare, senza paura di smentite, che questa, dai Mondiali 2014 in poi, sia l'annata migliore per Gotze. Proprio ora che Watzke lo aveva avvertito che doveva tornare a spingere sull'acceleratore. Proprio nella stagione cominciata con 6 esclusioni cocenti. Proprio nella stagione nella quale il Borussia Dortmund può tornare a vincere il titolo.