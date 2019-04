Dal TaxSlayer Center di Moline, Illinois, Roman Reigns, Dean Ambrose e Seth Rollins lotteranno un'ultima volta fianco a fianco.

di Marco Ercole - 22/04/2019 05:30 | aggiornato 22/04/2019 05:48

The Shield è ormai diviso: Roman Reigns è passato a SmackDown a seguito dell'ultimo Superstar Shake-Up, Seth Rollins è diventato l'Universal Champion a Raw a WrestleMania 35 e Dean Ambrose tra pochi giorni vedrà scadere ufficialmente il suo contratto con la WWE. I tre, però, saliranno ancora insieme sul ring, per un ultima volta.

Lo faranno ovviamente da componenti del The Shield, in un live event molto speciale, che è stato trasmesso questa notte (a partire dalle 3.30) sul WWE Network, direttamente dal TaxSlayer Center di Moline, Illinois.

The Shield's Final Chapter sarà l'occasione per vedere in azione una delle stable più dominanti della storia della World Wrestling Entertainment, in quella che sarà a tutti gli effetti la loro ultima volta, a meno che in futuro non ci siano delle novità che possano far ricongiungere in qualche modo le loro strade in WWE.

La notte dell'ultimo incontro di Dean Ambrose prima del suo addio alla compagnia di Stamford, sarà comunque una serata all'insegna del grande wrestling: una puntata in versione ridotta in cui oltre al match che vedrà impegnato The Shield contro Baron Corbin, Drew McIntyre e Bobby Lashley, è stata annunciata per l'occasione anche una difesa titolata dell'Intercontinental Championship di Finn Balor, contro un avversario ancora da definire.

Elias vs Finn Balor (c)

Dopo un promo in cui Elias e Finn Balor sono arrivati a duettare sul ring (con l'irlandese che ha anche cantato), il Drifter ha attaccato il campione intercontinentale da dietro, dando vita al match con in palio la cintura. L'incontro è così iniziato ed è stato chiuso con il Coup de Grace che ha permesso a Balor di conservare il titolo.

Bayley e Ember Moon vs Ruby Riott e Sarah Logan (con Liv Morgan)

Dopo la sconfitta Elias non demorde e prova a continuare il suo concerto, ma stavolta a interromperlo sono le tre della Riott Squad che stonano in maniera imbarazzante. Poco dopo arrivano anche Bayley ed Ember Moon, che danno vita a un Women Tag Team Match molto intenso e divertente, che vede vincere quest'ultime grazie all'Eclipse di Ember Moon su Ruby Riott.

The Shield vs Baron Corbin, Drew McIntyre e Bobby Lashley

Ed eccoci arrivati al main event della serata, l'attesissimo ultimo match del The Shield. Ovviamente il trio composto da Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose è riuscito a sconfiggere gli avversari, Drew McIntyre, Baron Corbin e Bobby Lashley, al termine di un incontro di 15 minuti circa che si è concluso con la Shield's triple power bomb eseguita su Baron Corbin. Al termine dell'incontro il pubblico ringrazia a gran voce Dean Ambrose, chiedendogli anche di restare. La decisione però pare essere stata presa in modo inderogabile. Il Lunatic Fringe prende il microfono, ringrazia a sua volta e saluta tutti, compresi i suoi due fratelli.