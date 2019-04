L'ex stella della WWE si è divertito facendo irruzione a West Allis, in Wisconsin, in occasione dell'evento "The Last Knight", organizzato dalla federazione indipendente MKE Wrestling.

di Marco Ercole

Ha sempre detto di non avere intenzione di tornare al passato, ma a quanto pare il richiamo del pro wrestling per l'ex stella WWE CM Punk non è affatto tramontato. Dopo aver tentato di intraprendere (senza successo) la carriera nelle arti marziali miste e in UFC, per il 40enne Phillip Jack Brooks è iniziata una nuova vita da commentatore sportivo.

Ma la vecchia passione per il wrestling continua a essere sempre altissima, così come il desiderio dei suoi fan di rivederlo ancora sul quadrato. Durante gli show della WWE capita spesso che i tifosi invochino il nome di colui che era soprannominato "The Best In The World".

Anche nelle ultime settimane, quando questa denominazione è stata utilizzata sia da Vince McMahon nell'ambito della presentazione del passaggio di Roman Reigns a SmackDown, sia da Shane McMahon nella celebrazione del trofeo ("Best in the World", appunto) vinto in Arabia Saudita qualche mese fa: in entrambe le occasioni il pubblico ha colto l'opportunità per inneggiare il suo vecchio idolo, nonostante sappia che difficilmente tornerà a lottare in WWE. Un piccolo evento, destinato a circa 350 spettatori, ha però scatenato di nuovo la passione dei suoi fan.

CM Punk, ha provato a passare dal wrestling alle arti marziali miste

CM Punk torna a fare un'apparizione nel Pro wrestling

Stiamo parlando di "The Last Knight", lo show organizzato dalla federazione indipendente MKE Wrestling a West Allis, in Wisconsin. Durante un match, infatti, un uomo mascherato ha fatto irruzione a sorpresa, eseguendo la GTS tipica di CM Punk. Inevitabile fare due più due, anche perché successivamente è emersa una fotografia di un tifoso, immortalatosi con lo stesso ex wrestler prima di quell'evento.

Basta confrontare il video con la foto per rendersi conto dell'abbigliamento identico (eccezion fatta per la maschera) tra l'incursore misterioso e il 5 volte campione del mondo WWE. Il clamore mediatico è cresciuto a dismisura, le conferme hanno cominciato ad arrivare una dopo l'altra nelle ore successive.

Sembra addirittura che non sia nemmeno la prima volta che CM Punk abbia fatto dei cameo di questo tipo in eventi di pro wrestling, solo che stavolta non ha fatto nulla per nascondersi e mantenere il segreto. Magari non tornerà a esibirsi ad alti livelli, ma per i suoi nostalgici tifosi questo piccolo ritorno (anche se non confermato ufficialmente dal diretto interessato) è già un buon motivo per esultare. E perché no, continuare a sperare.