di Marco Ercole - 22/04/2019 20:54 | aggiornato 22/04/2019 20:57

Un gesto a dir poco nobile, commovente, pieno d'umanità. È quello della stella del Manchester City Raheem Sterling, rivelato dalla BBC nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dalla prestigiosa emittente britannica, infatti, il nazionale inglese si sarebbe reso protagonista di un comportamento che ha poco a che vedere con il calcio in senso stretto.

Lo scorso marzo, purtroppo, il 13enne Damary Dawkins ha perso la vita, uscendo sconfitto dalla sua personale battaglia contro la leucemia. Sterling era diventato amico di questo ragazzo con il sogno di diventare calciatore e militante nel settore giovanile del Crystal Palace.

L'attaccante lo aveva conosciuto durante un evento di beneficenza dello scorso novembre, quando era andato a trovarlo in ospedale. Successivamente aveva partecipato attivamente alla ricerca di un donatore di cellule staminali compatibili, un'iniziativa che purtroppo non è stata sufficiente per aiutare Damary a guarire dalla leucemia ed evitare la morte.

Proprio qualche settimana fa, lo stesso Sterling gli aveva dedicato una del tre reti segnate in nazionale nella partita contro la Repubblica Ceca. Adesso un nuovo gesto di grande solidarietà, raccontato appunto dalla BBC: il giocatore del Manchester City pagherà infatti interamente i funerali di Damay Dawkins.

Un comportamento di grande umanità, che non allevierà certamente il dolore della famiglia del ragazzo, ma perlomeno sarà d'aiuto dal punto di vista economico.

Questo atteggiamento nobile e commovente di Sterling, tra l'altro, segue un altro (di portata decisamente diversa) di appena due settimane fa, quando l'attaccante di Pep Guardiola aveva acquistato personalmente 550 biglietti della finale di FA Cup, per poi regalarli agli studenti della scuola frequentata da adolescente. Davvero un cuore d'oro quello di Raheem, che ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per tentare di aiutare Damary a sconfiggere la leucemia. Purtroppo, però, non è riuscito nel suo intento.