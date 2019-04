L'Atalanta passa a Napoli e sale al quarto posto a pari punti con il Milan. Decisivi i gol di Zapata e Pasalic, ma soprattutto l'ingresso di Ilicic. Per gli azzurri sesta sconfitta in campionato.

di MarcoValerio Bava - 22/04/2019 21:07 | aggiornato 22/04/2019 21:14

L'Atalanta espugna il San Paolo e infligge un'altra delusione al Napoli che esce tra i fischi dei propri tifosi. Nel posticipo di Pasquella, la Serie A vede arrivare al quarto posto la Dea che continua a giocar bene e vincere. La squadra di Gasperini porta a casa una partita bella, intensa e lo fa da squadra matura, mostrando di saper soffrire e poi colpire nel momento di difficoltà dell'avversario.

Il Napoli può recriminare per non aver saputo gestire il vantaggio firmato da Mertens -in maniera piuttosto rocambolesca- nella prima frazione. Ma soprattutto per le tante occasioni reali e potenzia gettate alle ortiche. Gli azzurri hanno tenuto in vita l'Atalanta che con l'ingresso di Ilicic ha preso campo e ha colpito inesorabile con Zapata e Pasalic.

Con questi tre punti i bergamaschi salgono al quarto posto, raggiungendo il Milan in classifica. Un premio meritato perché anche al San Paolo, la banda Gasperini ha mostrato di giocare il miglior calcio del campionato. Il Napoli, che incassa la sesta sconfitta in campionato, deve invece rimandare l'appuntamento con la certezza della qualificazione Champions. Con Insigne tenuto in panchina per 90', Ancelotti ha provato inserendo nel finale Younes e Verdi, ma l'Atalanta ormai aveva preso in mano il gioco e solo uno spunto di Milik ha "rischiato" di riportare il Napoli sul pari. Con l'Inter a -6, ora l'obiettivo è consolidare il secondo posto.

Serie A, l'Atalanta batte il Napoli

Serie A, le pagelle di Napoli-Atalanta

Napoli (4-4-2): Ospina 6; Malcuit 6, Chiriches sv (13' Luperto 5,5), Koulibaly 5,5, Hysaj 5; Callejon 6, Allan 6, Fabian Ruiz 5,5, Zielinski 5,5 (dall'80' Verdi sv); Mertens 6,5 (dal 76' Younes sv), Milik 5,5. All. Ancelotti 5,5

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6,5; Mancini 5,5 (46' Palomino 6,5), Djimsiti 6,5, Masiello 6,5; Hateboer 6,5 (dal 75' Gosens sv), De Roon 6,5, Freuler 5,5 (54' Ilicic 7,5), Castagne 6; Pasalic 7, Gomez 6,5; Zapata 7,5. All. Gasperini 7

I migliori

Ilicic 7,5

Quando entra lui la sinfonia della banda Gasperini sale decisamente di tono. Regista offensivo magnifico, di classe sopraffina, si muove sul campo con leggiadria, verrebbe da dire con spensieratezza. Mette in difficoltà il Napoli agendo tra le linee e andando a mettere sotto pressione soprattutto il centro-sinistra della difesa azzurra. È lui a dar avvio a entrambe le azioni dei gol dell'Atalanta. Un direttore d'orchestra come ce ne sono pochi.

Zapata 7,5

Torna da ex al San Paolo e fa male, molto male, al Napoli. Accetta il duello con il miglior difensore a livello fisico del campionato, Koulibaly, incassa sportellate e ne dà, sembra uscirne perdente, ma poi sul campo scende l'ispiratore Ilicic e lui ne trae giovamento. In occasione del pareggio brucia il senegalese e con una zampata di destro non lascia scampo a Ospina. Dieci minuti dopo riceve dal compagno, difende palla e di tacco serve un cioccolatino che Pasalic deve solo scartare. Per lui 21° gol in questa Serie A, a cui si devono aggiungere sei assist. Non male per uno di cui il Napoli si era liberato senza pensarci su troppo.

I peggiori

Hysaj 5

Da quella parte l'Atalanta sfonda spesso e volentieri, soprattutto quando Gasperini sgancia Ilicic che va a muoversi in quella zona di campo e sa come far viaggiare Hateboer. Il terzino albanese va in difficoltà e non è un caso che il gol di Zapata nasca da quella parte. Anche quando c'è da affondare è meno preciso e incisivo rispetto al collega Malcuit. Ha l'attenuante di giocare a sinistra che non è la sua fascia naturale. Ma vede le streghe.

Mancini 5,5

Non la sua miglior prestazione. Nel primo tempo il Napoli gioca meglio e la difesa bergamasca viene messa sotto pressione e lui dei tre è il più in difficoltà. Non è nemmeno fortunato in occasione del vantaggio azzurro, la carambola con Mertens non lo favorisce, ma il belga lo aveva bruciato ed era arrivato in anticipo. Esce all'intervallo per lasciar spazio a Palomino. Gasperini lo toglie perché è ammonito e perché la sua partita non era certo una di quelle da ricordare.