Le parole dell'ex centrocampista bianconero sull'attaccante croato.

di Redazione Fox Sports - 22/04/2019 21:29 | aggiornato 23/04/2019 00:34

La stagione di Mario Mandzukic è finita anticipatamente causa infortunio. L'attaccante croato non ha potuto prendere parte al match contro l'Ajax, valido per il ritorno dei quarti di Champions League, e adesso farà ritorno direttamente nella prossima annata in cui sarà ancora una volta protagonista.

Eppure c'è chi pensa che il croato non dovrebbe essere un titolarisismo nella Juventus. Si tratta di Andrea Pirlo, che a Sky Sport ha dichiarato:

La Juventus dovrà comprare un attaccante titolare da affiancare a Cristiano Ronaldo. Mandzukic non può essere titolarissimo in questa squadra

Bisogna ricordare che in estate tornerà in bianconero anche Gonzalo Higuain dopo il prestito al Chelsea. Mandzukic potrebbe quindi ritrovarsi a lottare per una maglia da titolare anche con l'attaccante argentino.