Klay Thompson racconta il suo segreto tra gara 3 e gara 4 che gli ha permesso di metterne 27 nel primo tempo e 32 alla fine.

0 condivisioni

di Simone Mazzola - 22/04/2019 10:42 | aggiornato 22/04/2019 13:47

Ci sono cose nel mondo NBA che sai succederanno prima o poi: Harden comincerà a segnare (anche dopo uno 0-15), Giannis schiaccerà a difesa schierata e i Warriors prima o poi un modo per vincere alimentandosi dalle proprie difficoltà lo troveranno. Anche in questa situazione i campioni in carica sono riusciti a ribaltare l’inerzia della serie con i Clippers e portarsi sul 3-1 con la possibilità di chiudere in casa. Per farlo, però, c’è stato bisogno di un “nuovo” protagonista.

Non si può certo parlare di nuovo con Kevin Durant che ha deposto parzialmente le armi verbali contro Patrick Beverley e il suo trash talking, riuscendo a essere il fattore principale per far tornare i Warriors quell’incredibile macchina da guerra che apparentemente nessuno può fermare. I suoi 33 punti in gara 4 hanno messo una pietra sopra l’esito della serie, che è risultata essere sia per lui che per la squadra, molto più difficile di quello che si potesse pensare.

Chi invece non aveva ancora marcato la presenza in questo primo turno, perlomeno dal punto di vista realizzativo, era Klay Thompson, che rientra nella categoria iniziale perché sai che prima o poi un tempo da 25/30 punti arriverà e sistematicamente troverà gli avversari fuori di casa spazzandoli via. È successo ai Clips in gara 4, quando la guardia dei Warriors ha chiuso il primo tempo a quota 27 nel suo solito clinic di balistica da lontano. Ma qual è stato il motivo di questo swing?

NBA: Thompson e il bagno rigeneratore

Dopo la prova da 32 punti che ha indirizzato la serie in favore dei campioni NBA in carica, Thompson si è presentato in conferenza stampa con la sua solita poker face che non sembra cambiare mai nemmeno in campo, sia che faccia 27 in un tempo come in questo caso, sia che segni 42 punti nelle prime tre partite della serie faticando a trovare il ritmo a lui congeniale.

Ovviamente nelle domande post partita è arrivata la classica che chiedeva i motivi di una prestazione così importante. La sua risposta ha stupito tutti:

Avevo bisogno di schiarirmi le idee in questi giorni e allora ho chiesto a Jonas (Jerebko ndr.) di andare in spiaggia e giocare un po’ a beach volley insieme. A un certo punto l’ho lasciato da solo e ho deciso di andare a fare un bagno nell’oceano. Sono stato in acqua un po’, poi sono uscito e sono tornato in albergo. Questo mi ha schiarito le idee sulla serie e sulle mie prestazioni.

In questo aneddoto c’è tutto Klay Thompson che, sebbene sia una conclamata stella NBA anche se vincolato a essere un gregario di lusso in una delle squadre più forti della storia, è un personaggio davvero sui generis, molto particolare e divertente da studiare, soprattutto quando esplode in queste prestazioni incredibili.

Curry sapeva già tutto

Ovviamente i compagni di squadra ormai sanno quali sono i momenti di Klay ed è una delle evidenze più belle quando la squadra si mette completamente al suo servizio nonappena lo vede on fire. Ogni anno Thompson ha almeno un paio di partite in cui scollina oltre i 50 punti o inanella record per produzione in singolo quarto o in singolo tempo. Quelli sono i momenti in cui anche Curry e Durant si mettono al suo servizio: lo cercano con insistenza e vogliono che lui continui a tirare tutto ciò che gli passi per le mani. In quei momenti facilmente riconoscibili, nessuno può fermarlo e i compagni come Steph sanno un po’ prima degli altri quando arriveranno:

L’altro giorno ho visto rientrare in albergo Klay completamente fradicio, con la maglietta inzuppata e le ciabatte che lasciavano impronte d’acqua dappertutto. Ho sorriso perché sapevo che quello era uno dei Klay moment e immaginavo avrebbe fatto una partita così.

I suoi 27 punti nel primo tempo sono stati ciò che hanno indirizzato il match e sebbene i Clippers abbiano lottato fino in fondo, dovendosi poi arrendere ai fendenti di Durant, di questo match rimarranno sicuramente impressi i punti di Klay, ma soprattutto il bagno nell’oceano, vera e propria situazione di meditazione e realizzazione. Non pensate però che basti questo per un’ottima prestazione, anche se tentar non nuoce.