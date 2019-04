Il Napoli non rialza la testa dopo la sconfitta contro l'Arsenal costata l'eliminazione dall'Europa League. Nel Monday Night della 33esima giornata di Serie A, gli azzurri perdono 2-1 contro l'Atalanta che ora è quarta insieme al Milan. Al gol di Mertens nel primo tempo, hanno risposto Zapata prima e Pasalic poi nella ripresa. Nel post-partita ha parlato così Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport:

In questa partita c'è tutta la stagione. Per 60 minuti abbiamo giocato bene spendendo molto. Dopo il pareggio siamo andati in difficoltà a livello fisico e psicologico. Dobbiamo evitare di dare troppi punti di riferimento. Giocare con l'Atalanta non è mai semplice. Ultimamente abbiamo perso qualcosa a livello di spirito e motivazioni, ma non perché se ne sono andati dei gioatori. Ora dobbiamo pensare a chiudere il discorso secondo posto e poi ci proietteremo alla prossima stagione

Sull'esclusione di Insigne, rimasto in panchina per 90':

Insigne ha giocato tre partite in una settimana con un grande dispendio psico-fisico. Ho voluto preservarlo per le prossime partite. Insigne è un patrimonio importante di questa società e di questa squadra. Si deve riprendere, deve tornare sui suoi livelli. Tutti lo aspettiamo

Sul finale di stagione:

Dispiace per come sta finendo la stagione, questa squadra può e deve fare di più. L'ha fatto in tante partite, ma è chiaro che quando perdi la motivazione magari arrivi in ritardo su una chiusura o su una palla buona per fare gol. Il calcio però è questione di attimi e quando non sei al 100% l'attimo ti sfugge. Sicuramente a questa squadra bisogna dare continuità. Poi qualche giocatore arriverà ma il grosso della rosa rimarrà