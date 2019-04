Il pilota Aprilia vince il ricorso al Tar e può tornare al volante della sua Bentley Continental Supersport sequestrata lo scorso novembre.

22/04/2019

Per Andrea Iannone non è uno dei migliori periodi della sua carriera. Il passaggio dalla Suzuki all'Aprilia ha significato passare da una GSX-RR in fase di decollo ad una RS-GP ancora in fase di allestimento. Le prime tre gare di MotoGP 2019 sono servite per prendere le misure alla moto della casa di Noale, per capire meglio pregi e difetti, rilasciare i giusti feedback e apportare le necessarie modifiche. 14° all'esordio in Qatar, ultimo in Argentina, 12° ad Austin. La top-10 sembra ancora lontana, ma non impossibile per il pilota di Vasto, alle prese con un prototipo ancora nervoso e con qualche problema all'avantreno.

Serve lavoro, costanza e pazienza per rivedere Andrea Iannone nelle posizioni che gli si addicono. Nella stagione di MotoGP da poco iniziata non solo ha avuto qualche problema fisico nel corso dei test invernali, che gli ha fatto perdere tempo prezioso per trovare ritmo con la moto.

Ha dovuto ambientarsi ad un gruppo nuovo, a cominciare dal capo tecnico Fabrizio Cecchini, oltre che ad una moto ancora alla ricerca di una base di partenza ottimale. All'indomani dell'ultima round in Texas Aprilia si è fermata per una giornata di test privati sul COTA, dove tra le altre componenti ha portato in pista un deflettore montato sul forcellone posteriore di chiara ispirazione Ducati. Sarà un campionato di collaudo ed evoluzione per Iannone, in attesa che i tecnici di Noale riescano a sviluppare una RS-GP a sua immagine e somiglianza, con cui poter ambire a risultati importanti nel 2020.

Andrea Iannone pilota Aprilia

MotoGP, Andrea Iannone vince la battaglia giudiziaria

Non perde la fiducia l'ex pilota Suzuki, con il suo carattere indomabile e coriaceo ha dimostrato in passati di poter vincere sfide difficili. Nessun motto gli si addice meglio di 'chi l'ha dura la vince'. E infatti, dopo una lunga vicenda giudiziaria, ha finalmente potuto riappropriarsi di un suo gioiellino da 400mila Euro. Lo scorso novembre i funzionari della Dogana di Como, presso il valico autostradale di Brogeda, Ponte Chiasso, hanno sequestrato la sua Bentley Continental Supersport di colore nero.

Al volante c'era il suo preparatore atletico Stefano Palasca, residente in Italia, ma la vettura aveva targa svizzera. Da tempo il pilota MotoGP ha fissato la sua residenza in Canton Ticino e ha tutto il diritto di possedere e circolare con un veicolo immatricolato in uno Stato che non fa parte dell'UE.

Al momento del fermo al volante della supercar con motore W12 da 6,0 litri e 700 CV non c'era il suo proprietario né un suo parente entro il terzo grado. Inoltre la convenzione di Istanbul prevede che i mezzi di trasporto immatricolati fuori dai confini comunitari possano circolare sulle strade della Comunità in regime di ammissione temporanea per un periodo massimo di 6 mesi, anche non consecutivi. Il personal trainer di Andrea Iannone, invece, si trovava da solo a bordo della Bentley, così che sono scattati il sequestro e la sanzione amministrativa. Il rider non ha avuto altra via che fare ricorso al Tar riuscendo a riottenere, come riportato da Speedweek, la sua lussuosa vettura solo di recente.