Lo svedese ironico sull'uso della tecnologia: "L'arbitro forse stava bevendo un caffè, non è andato nemmeno a controllare".

di Marco Ercole - 22/04/2019 13:12 | aggiornato 22/04/2019 13:16

Il solito Ibrahimovic. Zlatan si è confermato lo stesso di sempre, spaccone, egotista, sbruffone, decisivo, mai banale. In MLS fa il bello e il cattivo tempo, è diventato ancora di più una celebrità rispetto a prima. Sul campo segna con regolarità, fa la differenza e sta trascinando i Los Angeles Galaxy a competere per i primi posti della classifica.

E ovviamente non manca mai di sottolinearlo con il suo modo di fare. Ha confermato questa particolare tendenza anche al termine dell'ultima partita giocata in MLS, quella che ha messo i suoi Los Angeles Galaxy di fronte alla Houston Dynamo.

Un incontro vinto 2-1 dalla squadra di Ibrahimovic (che ha segnato con un tiro dagli undici metri grazie al quale si è sbloccata la partita), che però è stato molto polemico sull'utilizzo del Var da parte dell'arbitro. A suo giudizio (e non solo) il direttore di gare ha concesso un calcio di rigore troppo generoso agli ospiti (il fallo era chiaramente fuori area), senza consultare minimamente l'assistenza tecnologica.

MLS, LA Galaxy vs Houston Dynamo: Zlatan Ibrahimovic in azione

L'ironia di Ibrahimovic sul Var e la possibile multa della MLS

Proprio su questo aspetto Zlatan si è concentrato nell'intervista rilasciata a caldo a fine gara, parlandone come sempre sopra le righe. Parlando da Ibrahimovic, insomma:

Non voglio lamentarmi troppo, ma secondo me l'arbitro stava bevendo il caffè e non ha visto, non è nemmeno andato a vederlo.

E quando gli viene fatto notare che le sue parole ironiche e sarcastiche nei confronti del direttore di gara potrebbero anche essere punite dalla MLS, allora Zlatan risponde così:

Non so se è una questione di ego, non voglio essere troppo critico perché la MLS mi punirà. Ma io sono la MLS quindi non mi preoccupo.

Un'eventuale squalifica però potrebbe complicare molto i piani dei suoi Los Angeles Galaxy, attualmente secondi in classifica nella Western Conference della MLS, a un solo punto di distanza dai cugini del Los Angeles Football Club, che però hanno giocato una partita in più. Anche uno come Ibrahimovic, forse, farà meglio a mantenere la calma per continuare ad aiutare il suo club.