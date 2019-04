Perisic, dopo il gol contro la Roma, carica compagni e ambiente e indica la via per la Champions: "Siamo forti, possiamo vincerle tutte". E alla prossima c'è la Juve.

di MarcoValerio Bava - 22/04/2019 22:04 | aggiornato 22/04/2019 22:09

Il gol contro la Roma, il suo settimo nel campionato in corso, ha regalato all'Inter un punto che potrebbe diventare decisivo per la corsa Champions. Soprattutto alla luce dei risultati maturati nell'ultima giornata. Ivan Perisic carica i compagni e l'ambiente. La sconfitta del Napoli inoltre ha permesso ai nerazzurri di accorciare a -6 e quindi a cinque giornate dal termine anche il secondo posto può diventare un obiettivo.

Anche perché Napoli e Inter dovranno affrontarsi alla penultima giornata al San Paolo. Per arrivare allo scontro diretto con ancora l'obiettivo in ballo, però, la squadra di Spalletti deve sperare in qualche altro passo falso dei partenopei, ma soprattutto deve cercare di fare bottino pieno nelle prossime gare.

Un obiettivo non semplice perché il calendario dell'Inter alla prossima prevede lo scontro con la Juventus che ha sì già vinto lo Scudetto, ma anche dopo aver fallito l'obiettivo Champions, non vorrà concedere nulla alle avversarie in campionato. Dopo il derby d'Italia ci saranno poi gli incroci con Chievo e Udinese e poi all'ultima l'Empoli che arriverà a San Siro. Partite alla portata che però non devono essere sottovalutate.

Inter, Perisic: "Siamo forti, possiamo vincerle tutte"

Perisic è uno dei leader dello spogliatoio dell'Inter. Non è un mistero. Ora l'obiettivo è fare bottino pieno nelle prossime partite per cercare di arrivare il più in alto possibile e garantirsi la Champions League per il secondo anno consecutivo. Farlo con un finale di campionato positivo, poi, sarebbe il modo migliore per gettare le basi per un futuro migliore come conferma a Inter Tv.:

L'unico modo per arrivare in Champions è vincere tutte le partite da qui alla fine. Siamo l'Inter, stiamo bene e siamo forti. Dobbiamo e possiamo farlo.

Il primo ostacolo si chiama Juve e la sfida contro i bianconeri ha sempre un sapore particolare. Perisic parla in maniera schietta, mette in guardia dalla squadra di Allegri che arriverà a San Siro con le giuste motivazioni, e invita l'Inter a essere più concreta:

Dobbiamo migliorare negli ultimi metri e fare più gol. La Juve la conosciamo, vince da otto anni, avranno le motivazioni giuste, ma noi siamo forti e possiamo farcela.

L'unico modo per blindare il terzo posto e la Champions. E chissà, magari arrivare il 19 maggio al San Paolo con la possibilità di giocarsi il tutto per tutto per il secondo posto. Perisic ha indicato la via, ora sta all'Inter seguirla.