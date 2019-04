La parte più calda del tifo nerazzurro attacca per l'ennesima volta il numero 9 argentino: "Ci sono valori da rispettare. Non meriti di indossare questa maglia".

di Franco Borghese - 22/04/2019 10:42 | aggiornato 22/04/2019 10:59

Mauro Icardi ha ricominciato a giocare con l'Inter. Nel momento del bisogno (dopo la sconfitta interna con la Lazio che sembrava risucchiare i nerazzurri nella corsa alla Champions League) mister Luciano Spalletti è tornato a metterlo in campo. I tifosi però non lo hanno perdonato. Rapporto irricucibile, e probabilmente destinato a finire in estate.

Nel corso della partita fra Inter e Roma, fondamentale per la qualificazione dei nerazzurri in Champions League, la Curva Nord ha intonato diversi cori contro il giocatore. Questo benché la squadra fosse sotto in casa contro i giallorossi e la classifica si stesse complicando particolarmente. La reazione dei tifosi presenti negli altri settori è stata durissima: fischi indirizzati alla propria Curva.

Per questo ora la parte calda del tifo nerazzurro ha voluto prendere posizione e chiarire i motivi che la portano a fischiare Icardi. Accusando l'attaccante argentino (che nel comunicato pubblicato dalla Nord non viene mai citato per nome) di essere scorretto professionalmente e di non meritare di indossare la maglia dell'Inter.

Mauro Icardi, fischiato e insultato dalla Curva Nord dell'Inter

Inter, la Curva Nord pubblica un comunicato contro Icardi... e gli altri tifosi

Nel proprio comunicato la Curva Nord non se la prende però solo con Icardi, ma con tutti quei tifosi che non capiscono (e condividono) la presa di posizione contro l'ex capitano nerazzurro. Gli ultras nerazzurri arrivano perfino a consigliare agli altri tifosi di abbonarsi alla Juventus, evidente provocazione per chi, dei bianconeri, è sempre stato il più grande rivale.

Chi si spaccia per tifoso della Beneamata e si sente frustrato dal bisogno di risultati, può serenamente abbonarsi allo Stadium dove la dignità non sta certo di casa e magari otterrà più soddisfazioni. Noi invece siamo l’Inter.

L'attacco principale però è contro Icardi, che nel bel mezzo della stagione si sarebbe tirato fuori fingendo infortuni e creando tensioni all'interno dello spogliatoio. Per questo la Curva Nord dell'Inter resta convinta che sia giusto continuare a contestare l'attaccante argentino.

È nostra certezza che “il numero 9” non può esser figura su cui costruire un gruppo che possa costituire il futuro che tutti auspichiamo, un futuro che a nostro avviso non può e non dovrà mai passare per la vittoria a tutti i costi bensì attraverso una squadra e una società che dimostrino rispetto dei colori. Avete mai visto giocatori in altri campionati fingere infortuni, rifiutarsi di giocare, sogghignare davanti alle sconfitte della propria squadra ed abbandonare per mesi il gruppo imponendo poi il proprio rientro a mezzo avvocati?

Icardi, la Juventus pensa allo scambio con Dybala

La tensione fra la Curva Nord e Icardi, quindi, è palpabile. Eppure negli ultimi giorni Wanda Nara (moglie e agente del giocatore) ha assicurato che l'argentino resterà all'Inter anche l'anno prossimo. L'amministratore delegato Beppe Marotta, insieme alla squadra di mercato, sta in realtà cercando una soluzione. Un'ipotesi sarebbe quella di una trattativa con la Juventus, che a sua volta deve risolvere il problema Paulo Dybala, da tempo scontento a Torino. Si può imbastire uno scambio, perché sia per Icardi che per Dybala appare difficile restare nelle rispettive squadre. Per un motivo o per un altro, per entrambi la situazione sembrerebbe irricucibile.