Il mondo della Formula 1 è il top della tecnologia non solo a livello tecnico e meccanico. Anche le tute, i caschi e l'abbigliamento in genere dei piloti è altamente all'avanguardia. Ecco alcune curiosità.

L'abbigliamento tecnico e i caschi dei piloti di Formula 1 hanno subito una profonda evoluzione dai primi anni del mondiale ad oggi. Sono ormai lontani i tempi del cinque volte campione del mondo Juan Manuel Fangio che, negli anni Cinquanta, indossava polo in cotone, pantaloni, giubbotto da lavoro e una cuffia ultraleggera.

Una tenuta inammissibile nell'epoca odierna, ma che in un certo senso legata all'epopea di uno dei padri fondatori del Circus, uno dei piloti più vincenti della storia con 25 trionfi su 51 GP disputati. Fino alla metà degli anni Sessanta ogni driver poteva dare libero sfogo alla fantasia in materia di abbigliamento, ma i primi gravi incidenti spinsero la FIA a richiedere regole più severe con l'introduzione di tute ignifughe.

Correva l'anno 1963 quando iniziò a fare il suo esordio un particolare materiale chiamato Nomex, sostanza a base di meta-aramide resistente alle fiamme, adottata dagli astronauti ed ereditata dal pilota Nascar Bill Simpson. Nel 1975 gli standard di sicurezza minimi furono innalzati, ma l'incidente occorso a Niki Lauda al Nurburgring, che riportò ferite indelebili dopo essere stato avvolto dalle fiamme, mise in evidenza i limiti delle tute.

Juan Manuel Fangio, cinque volte campione del mondo

Formula 1, l'abbigliamento tecnico dei piloti

Nel 1979 Lauda e Mario Andretti furono i primi a usare tute molto più scomode ma sicure, realizzate a cinque strati, alla pari di quelle impiegate dagli astronauti della Nasa. Nel 1986 la FIA fissò nuovi paletti, introducendo le spalline rinforzate e abbastanza resistenti da permettere di tirare fuori dall'abitacolo il pilota dal suo sedile in caso di incidenti. Dal 1994 anche i meccanici ai box sono obbligati a indossare tute che si attenessero ai medesimi standard di sicurezza.

Un meccanico del team Ferrari nel Gp di Australia 2019

Negli anni seguenti l'abbigliamento di Formula 1 è andato affinandosi alleggerendosi, fino all'introduzione di tute superleggere e traspiranti, con gli sponsor stampati e non più cuciti. Tutti i dettagli come la zip, i guanti, i calzini, il sottocasco, sono sottoposti a processi di lavaggio, asciugatura e test a temperature tra 600 e 800°C.

Gp di Malesia 2016: la monoposto di Kevin Magnussen avvolta dalle fiamme

Le tute in Nomex resistenti alle altissime temperature

L'elemento cardine delle tute dei piloti di Formula 1 come detto si chiama Nomex, una fibra artificiale superleggera che viene sottoposta a test termici di laboratorio prima di essere approvata per costituire l'abbigliamento racing. La tuta è formata da due o quattro strati di Nomex e, una volta completata, viene testata ad una temperatura compresa tra 600 e 800 gradi.

Una 'prova del fuoco' sul tessuto utilizzato per le tutte di piloti e meccanici

Anche la zip e il filo impiegato per le cuciture devono essere ignifughe ad alte temperature, onde evitare di procurare ustioni al pilota in caso di incendio, così come i guanti, che presentano un palmo in pelle scamosciata per garantire un'ottimale sensibilità verso il volante. Per comprendere il livello di sicurezza raggiunto dall'abbigliamento odierno basti pensare che i driver possono resistere per 11 secondi a temperature di 840 gradi Celsius. Un incendio in casa raggiunge la temperatura massima di 800°C.

La tuta di Fernando Alonso quando correva in McLaren, stagione 2015

I caschi multistrati dei piloti del Circus

I caschi sono obbligatori nel Circus dal 1953, e al pari delle macchine e dell'abbigliamento hanno subito grandi evoluzioni, anche se il trauma cranico resta il rischio di infortunio più grande in caso di incidente. Per ridurre al minimo i danni, i caschi devono attenersi ai rigidi standard di omologazione FIA.

Pierre Gasly nei boxe Red Bull nel weekend del GP di Australia 2019

Il casco ha un peso di circa 1,250 kg: più leggero è il casco minore è il peso che aggiunge alla testa del pilota sottoposto alle forze G estreme assorbite in fase di frenata, accelerazione e in curva, e minori sono le conseguenze in caso di colpo di frusta. I caschi sono realizzati in fibra di carbonio, polietilene e aramide ignifuga ed è costruito in più strati.

Uno dei caschi più iconici della storia della Formula 1: quello di Ayrton Senna

La parte esterna ha due strati, solitamente resina rinforzata con fibra di carbonio. Sotto lo strato superficiale c'è un ulteriore strato di aramide, il kevlar, materiale utilizzato in molti giubbotti antiproiettile. Infine, nella parte più interna, c'è uno strato più morbido e deformabile in polietilene, rivestito con lo stesso materiale ignifugo della tuta. La visiera del casco è costituita di uno speciale policarbonato in grado di garantire un'ottimale protezione, alta resistenza al calore e un'eccellente visibilità.

Quasi tutti i piloti usano visiere colorate le cui parti interne sono rivestite con prodotti chimici anti-appannamento, utili soprattutto in condizioni di bagnato. All'esterno sono presenti varie strisce trasparenti a strappo. Quando la visiera accumula dello sporco durante la gara, il pilota può rimuoverle per migliorare la visibilità.

Getty Images Il casco di Valtteri Bottas

A partire dal 2011, i caschi sono dotati di una nuova striscia in Zylon sulla parte superiore della visiera per migliorare significativamente la protezione. Questo materiale si contraddistingue per una tenacità di gran lunga superiore alle fibre aramidiche, per una notevole stabilità sotto carichi costanti. Inoltre vanta un'elevata resistenza all'abrasione e al calore, sopportando temperature molto superiori rispetto alle fibre aramidiche. Non solo massima protezione, i caschi dei piloti di Formula 1 vengono testati in galleria del vento per ottenere anche un'ottimizzazione aerodinamica.

Intimo, stivali e guanti dei piloti del Circus

Non solo la tuta è realizzata in Nomex, ma lo sono anche la biancheria intima e le t-shirt, gli stivali e i guanti indossati dai piloti. Questi ultimi sono rivestiti in pelle scamosciata sul palmo per elargire una buona sensibilità con il volante.

Formula 1, i guanti indossati da Romain Grosjean nella stagione 2018

Le suole degli stivali sono molto sottili per garantire un'ottima aderenza del piede ai pedali. Anche il secondo rivestimento al di sotto della tuta è composto da questo speciale materiale ignifugo. Alcuni piloti indossano ulteriori protezioni per ginocchia e caviglie per prevenire gli ematomi. Questa rivestitura offre massima garanzia di protezione, ma non può impedire che all'interno del cockpit i piloti debbano fare i conti con il caldo e il sudore, per quanto tutti gli indumenti siano traspiranti.