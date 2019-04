Calciomercato, Mbappé allontana il Real Madrid

Mbappé ha un contratto fino al 2022 con il club parigino e sembra convinto di voler proseguire almeno per un'altra stagione all'ombra della Torre Eiffel. Solo un mese fa France Football aveva parlato di un'offerta da 280 milioni di euro da parte del Real Madrid , spinto proprio dal ritorno di Zidane in panchina a puntare sulla stella della Francia campione del mondo nella prossima sessione di calciomercato . A quanto pare, però, i Blancos dovranno riprovarci più avanti.

Resto al Psg, sono dentro al progetto. Sono felice per il fatto che Zidane sia tornato al Real Madrid, ma lo seguirò semplicemente come uno spettatore.

Di certo le sue prestazioni continuano ad alimentare le voci di calciomercato nei suoi riguardi, quelle che sono aumentate a livelli esponenziali dal ritorno del suo connazionale Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Tra i due c'è stima, ma ciò non significa che le Merengues abbiano la strada spianata per l'acquisto del francese dal Psg.

Sono contento per i miei 30 gol, ma la stagione non è finita e posso ancora aumentare questo numero. Volevamo il titolo, questa era la cosa importante.

La stella francese, campione del mondo in carica, continua a viaggiare a medie da record e insegue Leo Messi nella corsa per la Scarpa d'Oro. Con i tre gol segnati ieri è arrivato a quota 30 in stagione in Ligue 1, l'argentino dista tre lunghezze e ancora ci sono delle giornate da giocare che potrebbero modificare queste due posizioni di classifica.

