Oltre allo stipendio del centrocampista e alla resistenza del Manchester United, anche la mediazione dell'agente rischia di far saltare l'operazione.

0 condivisioni

di Annalisa Cesaretti - 22/04/2019 02:32 | aggiornato 22/04/2019 02:37

Paul Pogba è tra i giocatore scelti da Zinedine Zidane per rilanciare il Real Madrid in vista della prossima stagione. Che il tecnico dei Blancos voglia inserire la stella del Manchester United nel suo progetto non è un mistero e le sue intenzioni sono ormai ben note in Spagna come in Inghilterra. Il centrocampista francese è uno dei principali obiettivi del calciomercato del club spagnolo. Ma sulla strada che lo condurrebbe dall'Old Trafford al Bernabeu ci sono - stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As - almeno tre ostacoli.

Il primo ha a che fare con l'uomo che rappresenta gli interessi di Pogba: Mino Raiola. La sua presenza potrebbe compromettere la buona riuscita della trattativa, che da complessa diverrebbe problematica. Tra l'agente del giocatore e il Real Madrid non scorre buon sangue. I rapporti tra il club spagnolo e il procuratore sono incrinati ormai da tempo. Come se non bastasse, la mediazione di Raiola farebbe lievitare il costo dell'operazione. E dal primo si passa al secondo ostacolo.

Lo stipendio di Pogba è troppo alto per gli standard del Real Madrid. Lo United, infatti, versa 17 milioni di dollari all'anno sul conto del giocatore. Il centrocampista francese non ne vuole sapere di rinunciare a questa cospicua cifra, ma nessuno dei Blancos guadagna tanto. Basti pensare che Bale, il più pagato tra i giocatori della squadra spagnola, incassa 15 milioni netti. Ramos invece, il capitano, ne percepisce 11,8. Ecco perché se il Real dovesse accontentare Pogba, potrebbe incorrere nel rischio di spezzare gli equilibri economici interni allo spogliatoio. E questo la società davvero non può permetterselo.

Mercato, Zidane vuole Pogba al Real Madrid a tutti i costi

La stabilità della squadra preoccupa tanto il Real Madrid quanto il Manchester United. Per i Red Davils rinunciare a Pogba significherebbe dover fare a meno del giocatore che più di tutti riesce ad accendere l'entusiasmo dei compagni e dei tifosi.

E proprio sul suo talento il club ha deciso di edificare le basi del futuro della squadra. La società inglese farà il possibile per convincere il francese a non cadere in tentazione nella prossima sessione di calciomercato e a rifiutare le avances di Zidane.

Pogba, però, sembra già subire il fascino del Real Madrid. Di recente ha definito il club spagnolo come l'aspirazione massima, il sogno, di chiunque giochi a calcio. E in quel di Madrid, al di là degli ostacoli, c'è chi continua a sorridere speranzoso.